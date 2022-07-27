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وصفات النشا وماء الورد لتفتيح الوجه، يعد ماء الورد والنشا من المكونات المفيدة لتفتيح البشرة لاحتواء هذه المكونات على خواص مضادة للميكروبات وخصائص مطهرة للجلد، تساعدان أيضا على التقليل من التصبغات التي توجد بالبشرة، وتعتبر هذه المكونات من أساسيات وصفات تفتيح الوجه والرقبة، لذلك سوف نبحث عن وصفات طبيعية باستخدام النشا وماء الورد لتفتيح البشرة. وصفات النشا وماء الورد لتفتيح الوجه الوصفة الأولي:- نقوم بإضافة ربع كوب من ماء الورد في بوله صغيرة ثم نقوم بإضافة ملعقة من الجلسرين ونقوم بمزجهم جيداً.

نضيف عليهم ملعقة كبيرة من النشا ونخلط حتى يصبح لدينا خليط متجانس.

يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة ١٠ دقائق بعد ذلك نقوم يشطف الوجه بالماء الفاتر. الوصفة الثانية:- نقوم بتحضير ملعقة من زيت الزيتون وعليه ملعقة من ماء الورد و نمزجهم قليلا ثم نضيف عليهم ملعقة من النشا.

تمزج المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي القوام ثم يوزع المزيج على الوجه ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر. الوصفة الثالثة:- نحضر ملعقة من الحليب وتوضع في بولة صغيرة ثم نضيف عليها ملعقة من ماء الورد وعليها ملعقة من النشا و نمزج جيداً.

نضيف عليهم ربع كوب من عصير الخيار ونخلطهم جيدا ونضع المزيج على البشرة بالكامل ويترك لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بشطف الوجه. الوصفة الرابعة:- نقوم بخلط ملعقة من ماء الورد وعليها ملعقة من زيت اللوز وملعقة من الحليب السائل.

نضيف عليهم ملعقة من النشا ونقوم بالتقليب ثم يوضع المزيج على البشرة لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف الوجه جيداً. هذه الوصفات تساعد على تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد والتخلص من البثور السوداء بالوجه وإعادة نضارة البشرة إلى طبيعتها. فوائد ماسكات النشا وماء الورد للبشرة تساهم في تهدئة البشرة من حروق الشمس أثناء فترة النهار.

يمنح الجسم والبشرة روائح عطرية جميلة.

تخفيف التعرق لأن النشا تساعد على امتصاص الرطوبة.

يمكنه التحكم في إفراز الزيوت وخاصة في البشرة الدهنية حيث يساعد النشا على امتصاص الزيوت الزائدة من البشرة.

الوقاية من حساسية الجلد حيث يحتوي ماء الورد على خصائص مرطبة للجلد. عمر شويل - جدة مفعول النشا السحري لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من البقع والأسمرار في غضون دقائق - ثقفني

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