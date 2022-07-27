نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجعية جديد تانى.. تنظيف الكنب الانتريهات بسهولة وسرعة بدون تكاليف بطرق عبقرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن نظافة الكنب الخاص بأي منزل هو سر راحة صاحب المنزل حيث أنه أول شيء يتم النظر إليه ومع تواجد الأطفال فغالبًا ما تزداد البقع بها والتي يصعب تنظيفها من أهم هذه البقع الشكولاتة والصلصة، إلا أنه أصبح من السهل أن تنظيف الكنب ببساطة، وذلك من خلال عدة طرق سوف نقوم بعرضها عليكم من خلال سطور المقال.

تنظيف الكنب والانتريهات

نظفي كنب منزلك بكل سهولة ودون الحاجة إلى شركات التنظيف بأغلى الأسعار، وذلك من خلال أهم الطرق التي نعرضها عليكم لتنظيف الانتريه من البقع فيما يلي:

طريقة تنظيف الانتريهات على الناشف

يستخدم في تلك الطريقة الخل حيث يعد الخل من أأفضل منظف للانتريه التي يمكنك تنظيف أقمشة الكنب بها بسهولة بها:

وذلك من خلال وضع ملعقتين من الصابون السائل ووضع كمية مناسبة من الماء عليه.

بعد ذلك يوضع عليهم ربع كوب من الخل الأبيض والقليل من كلوركس الألوان ويمزج الخليط.

ثم عليك بشفط الأتربة باستخدام المكنسة الكهربائية.

بعد ذلك قومي بغمس قطعة من القماش الخشن في الخليط.

ثم يتم فرك البقع بها جيدًا، ومن ثم عليك بمسح الكنب بالماء الفاتر.

بعد ذلك تترك حتى تجف تمامًا.

طريقة تنظيف الانتريه شديد الاتساخ

يمكن تنظيف أقمشة الكنب المتسخ بشكل مبالغ فيه وذلك باستخدام مادة بيكربونات الصوديوم، ولكن بطريقة معينة حتى لا يؤدي إلى تلف الأقمشة:

وذلك بوضع القليل من بيكربونات الصوديوم ولتر من الماء الدافئ

بعد ذلك يتم خلطهم مع ملعقة كبيرة من سائل الجل المنظف للملابس وإضافة ملعقتين من خل التفاح وملعقة من الكلوركس الألوان وتقلب المكونات.

ولكن عليك إبعاد وجهك عن السائل وارتداء الجوانتي قبل الاستخدام.

بعد ذلك عليك بوضع الخليط في بخاخ ومن ثم عليك برش الخليط على المكان المتسخ.

ثم يترك لمدة دقيقتين ثم تستخدم فرشاة مخصصة لغسل المفروشات ويتم فرك الكنب جيدًا بها حتى تزول البقعة

بعد ذلك يتم غسل المكان بالماء الدافئ وتترك حتى تجف تمامًا.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة تنظيف الكنب، فقد أوضحنا لكم أهم الطرق التي بإمكانك إستخدامها للتنظيف العميق، حيث عرضنا طريقة استخدام الخل للتنظيف والتعقيم، كما عرضنا طريقة مميزة لاستخدام الصودا الكاوية المخففة ببعض المواد.