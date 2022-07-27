نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض السوريات.. ماسك الفازلين والنشا السحري لبياض وترطيب رهيب لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ماسك الفازلين والنشا من أهم الماسكات الطبيعية التي تلعب دور كبير في حل الكثير من مشاكل البشرة حيث يقضي على مشكلة التصبغات الجلدية نهائيًا ويعيد الحيوية والإشراق للبشرة لذا ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة تطبيق هذا الماسك خاصة لأصحاب البشرة الجافة لدوره الفعال في الترطيب بدلًا من استخدام مستحضرات التجميل وكريمات لتفتيح.

ماسك الفازلين والنشا

يضيف هذا الماسك السحري لمسة جمالية على البشرة حيث يعمل مسحوق النشا على تفتيح البشرة بينما يعمل الفازلين على ترطيب البشرة، تعددت الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بهذا الثنائي السحري الرهيب وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة:

ماسك الفازلين لترطيب البشرة

لترطيب البشرة وتفتيحها بفاعلية وأمان ينبغي إتباع الوصفة التالية:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من النشا.

القليل من الفازلين.

الطريقة:

يتم وضع مقدار الفازلين في وعاء عميق في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة للتأكد من ذوبان الفازلين تمامًا.

بعد ذلك تضاف النشا إلى الفازلين وتقلب المكونات مع بعضها جيدًا.

ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يتماسك.

بعد ذلك يطبق الماسك على الوجه ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل الوجه بالماء البارد لغلق المسام.

تفتيح البشره بالفازلين والنشا

للتخلص من الاسمرار وتهيج الجلد الناتج عن حروق الشمس ينبغي تطبيق الوصفة التالية:

المكونات:

ملعقة من النشا.

مقدار ملعقة واحدة من الفازلين.

قطرات من ماء الورد.

الطريقة:

يلجأ البعض إلى عمل حمام مائي للفازلين للتأكد من ذوبانه تمامًا.

بعد ذلك تضاف النشا إلى الفازلين الذائب مع التقليب المستمر حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم إضافة قطرات من ماء الورد بشكل تدريجي حتى نحصل على قوام ناعم سهل الفرد، يفضل وضع الخليط في الثلاجة لمدة دقيقتين حتى يتماسك الخليط.

بعد ذلك يفضل تنظيف البشرة جيدًا قبل تطبيق الماسك ثم يوزع الماسك على الوجه ويترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء البارد وذلك لغلق مسام الوجه المفتوحة.

في نهاية مقال ماسك الفازلين والنشا حيث تم التعرف على بعض الوصفات الطبيعية القادرة على التخلص من مشاكل البشرة وإعادة الحيوية والنضارة والإشراق للبشرة بمكونات منزلية اقتصادية بسيطة.