اجعليها كالحرير.. تنعيم اليدين بالمعجون بسرعة لن تصدقي النتيجة الرائعة من اول استعمال

من الأمور العجيبة أن نقوم بتنعيم اليدين بالمعجون لأن البعض يجهل ذلك، حيث يستخدم الكثير معجون الأسنان في تنظيف الأسنان وتبييضها، لكن بعد أن تستخدميه مع بعض المكونات سوف تلاحظين الفرق وسيمنحك ذلك يدين ناعمتين كنعومة الحرير، لذا سوف نعرض لك من خلال المقال أهم الطرق التي تساعدك على ذلك، فعليك متابعتنا حتى النهاية.

تنعيم اليدين بالمعجون

أتعرفين الطرق التي يمكنك استخدام المعجون بها للحصول على يدين ناعمتين، هذا ما نعرضه لك بالخطوات فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة مملوءة بمعجون الأسنان المتوفر لديك، ليس شرطًا نوع معين.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة مملوءة ماء ورد للبشرة.

نصف ملعقة صغيرة من الليمون المعصور.

طريقة تحضير ماسك معجون الأسنان لليدين

في البداية علينا بتحضير الخليط وذلك بوضع معجون الأسنان في بولة عميقة.

بعد ذلك نضع عليه عسل النحل ونقلبهم جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الليمون المعصور وماء الورد وتخلط المكونات جيدًا.

بعد ذلك نبدأ في غسل اليدين والأظافر بالماء والصابون المخصص لليدين.

ثم نجفف اليدين قليلًا حتى تبقى رطبة إلى حد كبير، وذلك باستخدام منشفة من القطن أو مناديل.

بعد ذلك نقوم بفرد مكونات الخلطة على اليدين، كما يمكن وضعها على القدمين والكوع والركب.

ثم تترك الخلطة حتى تمام الجفاف، ويستغرق ذلك تقريبًا ما بين الربع والثلث ساعة.

بعد ذلك نقوم بفرك المنطقة التي وضعنا عليها الخليط جيدًا في حركة دائرية.

ثم نغسل اليدين جيدًا بالماء الفاتر لنتخلص من الخليط.

كما يمكن أن تكرر هذه الخلطة مرة يوميًا للحصول على نعومة فائقة في وقت سريع.

فوائد معجون الأسنان لليدين

يمكنك استخدام معجون الأسنان لليدين للحصول على العديد من الفوائد، والتي من أهمها ما يلي:

يساعد المعجون في الحصول على يدين ناعمتين كنعومة الحرير.

كما يمكنك استخدام معجون الأسنان على يديك حتى تتخلصي من البقع الداكنة الناتجة عن التعرض للشمس.

بالإضافة إلى ذلك يساعد معجون الأسنان البشرة في التخلص من مشكلة الحكة الناتجة عن الالتهابات.

في نهاية مقال تنعيم اليدين بالمعجون فقد قدمنا لكم واحدة من أهم الطرق المستخدمة في الحصول على يدين ناعمتين، وذلك مع دخولها مع العديد من المكونات الطبيعية التي تفيد البشرة، كما عرضنا لكم أهم فوائد المعجون عند استخدامه على اليدين.