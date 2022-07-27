هاتي كريم بانثينول وضعيه لشعرك الخشن والمجعد وهيتحول لخيوط حرير من أول أستخدام

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وصفات كريم البانثينول لتنعيم الشعر، يعد هذا الكريم الأشهر على الإطلاق العالم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، فإنه يحتوى على الكثير من الفوائد والمواد الطبيعية والعناصر الهامة التي تساعد على حماية البشرة والشعر، فسوف نتحدث عن خلطات باستخدام كريم البانثينول لتنعيم الشعر، حيث يعد هذا الكريم من الأمم مات التي تساعد على تنعيم الشعر لاحتوائه على فيتامينات كثيرة تعالج تلف الشعر وتقوم بنموه ويعطى الشعر المرونة اللازمة، ويعالج أيضا جفاف الشعر ويساهم في فرده، فسوف نقدم إليكم بعض الوصفات باستخدام كريم البانثينول لتنعيم الشعر. أولا: خليط كريم البانثينول مع زيت جوز الهند في بولة صغيرة نقوم بخلط علبة من كريم البانثينول مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

نضع المزيج على كامل الشعر لمدة ٤٥ دقيقة ثم يغسل الشعر جيدا بالماء.

تحتوى هذه الوصفة على فوائد عديدة ومنها زيادة طول الشعر، والحماية من ضرر التعرض لأشعة الشمس، وأيضا القضاء على حشرات الشعر، و يعالج خشونة الشعر ويجعله أكثر نعومة. ثانيا: خليط كريم البانثينول مع زيت الزيتون يعد زيت الزيتون له أهمية ودورا كبيرا في تنعيم الشعر ويوفر أيضا الحماية واللمعان للشعر وجعله أكثر ترطيبا.

حيث نقوم بمزج عبوة من كريم البانثينول في وعاء صغير وعليه كمية قليلة من زيت الزيتون و نمزجهم جيداً.

ثم يوضع الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل ونقوم بتدليكه جيدا حتى يستفيد الشعر من الخليط.

يترك المزيج على الشعر لمدة ساعة ثم يشطف الشعر وسوف نلاحظ النتيجة. فوائد كريم البانثينول للشعر المجعد يعد هذا الكريم من الكريمات المرطبة للشعر والتي تساعد على تصفيف الشعر المجعد الذي يصعب تصفيفه.

حيث أنه يمنع جفاف الشعر ويجعله رطبا لأطول فترة ممكنة.

ويعمل أيضا على ربط بصيلات الشعر وتغليفها والحفاظ على ترطيبها وترطيب فروة الرأس أيضا.

يساعد أيضا في بناء طبقة رقيقة من الرطوبة على الشعر لإضفاء اللمعان والمرونة اللازمة دون إضافة أي زيوت أخرى.

يعطي زيادة في حجم الشعر المجعد. فوائد كريم البانثينول للشعر:- استخدام كريم البانثينول يساعد على علاج هيشان الشعر والتخلص من تقصفه ويحد من التساقط.

يساعد على نمو الشعر الخفيف.

يساعد على التخلص من تلف الشعر الناتج عن استخدام السيشوار أو المكواة. عمر شويل - جدة هاتي كريم بانثينول وضعيه لشعرك الخشن والمجعد وهيتحول لخيوط حرير من أول أستخدام - ثقفني

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