أعيدي لشعرك جماله بأقوى كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل

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يبحث الكثير من السيدات والبنات عن طرق مختلفة لفرد الشعر وتنعيمه حيث أنه من الأشياء التي تعطي السيدات الحيوية وتشعرهم بالحياة، والشعر المجعد يزعج الكثير من السيدات لذلك يفضل الكثير منهم الذهاب إلى صالونات التجميل لعمل كيراتين الشعر ومع غلاء الأسعار تقرر كثير من البنات والأمهات تحضير كيراتين الشعر في المنزل بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة غير مكلفة، تابعي معنا قراءة ما يلي. مقادير عمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر وتنعيمه خمس ملاعق كبيرة من أعشاب الريحان أو البابونج

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

كوبين أو ثلاثة من الماء طريقة عمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر وتنعيمه أولا نحضر وعاء ونضع به الأعشاب ونضيف إليها كمية الماء المحددة، ثم نضعها على نار متوسطة ونترك الأعشاب حتى تغلي لمدة ثلاثين دقيقة بالضبط، ثم نقوم بإضافة الخل إليهم ونخلطهم جيدا.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على فروة الشعر من الأطراف إلى الجذور ونلفه جيدا باستخدام كيس بلاستيك أو قبعة الاستحمام ونتركه لفترة قليلة.

بعد ذلك نقوم بغسله جيدا بالماء الدافئ باستخدام الشامبو والبلسم، ثم نقوم بتمشيط الشعر ونتركه حتى يجف تماما. مقادير عمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر وتنعيمه أربع حبات من الفراولة الطازجة متوسطة الحجم

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض

كوب واحد كبير من اللبن السائل طريقة مقادير عمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر وتنعيمه أولا نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن السائل والعسل ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بفرم الفراولة في الكبة الكهربائية جيدا حتى تصبح ناعمة، ثم نقوم بإضافتها إلى خليط اللبن والعسل مع الاستمرار في الخلط حتى يتكون لدينا خليط ناعم.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط على فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف، ثم نقوم بلف الشعر باستخدام فوطة دافئة ونترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

ثم نقوم بإزالة الفوطة، ثم نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الشامبو والبلسم المناسب ويفضل أن يكون طبيعي.

بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر بمشط أسنانه واسعة، ثم نترك الشعر حتى يجف تماما. نصائح فرد الشعر تجنب عمل الضفائر بعد الاستحمام والحرص على تمشيط الشعر وتصفيفه على شكل كعكة حيث أنها تساعد على فرد الشعر.

يفضل أن نتجنب تجفيف الشعر بمنشفة تجفيف الجسم الجافة حتى تمنع الشعر من التشابك وتمنع سحب المرطبات الموجودة في الشعر.

يجب أن نقوم بلف الشعر بإيشارب من الحرير الناعم حتى يمنع من هيشان الشعر. عمر شويل - جدة أعيدي لشعرك جماله بأقوى كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه في المنزل - ثقفني

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