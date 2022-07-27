نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفات الفازلين لتفتيح البشرة بالخميرة والليمون وشوفي جمال بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات الفازلين لتفتيح البشرة حيث تعد هذه الوصفات من الطرق الآمنة لتفتيح البشرة؛ حيث توجد عدة طرق لتفتيح البشرة من خلال كريمات التفتيح المنتشرة بالأسواق وصالونات التجميل، ولكن هذه الطرق قد تعمل على ضرر كبير للبشرة وذلك لما تحتوى عليه هذه الأنواع من مكونات كيميائية، لذلك يلجأ البعض من الفتيات والسيدات إلى معرفة طريقة آمنة لتفتيح البشرة من خلال الوصفات الطبيعية، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة بسيطة للتفتيح من خلال الفازلين الطبيعى.

وصفات الفازلين لتفتيح البشرة

الفازلين له القدرة على تبييض البشرة بشكل سريع وفعال، ويستخدم الفازلين لتبيض البشرة عن طريق إضافة بعض المكونات البسيطة له كالآتي:

كمية كافية من الفازلين.

مقدار متساوي من الجلسرين بنفس الكمية للفازلين.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات البسيطة يمكنك الحصول على كريم فعال للتفتيح، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء صغير ونضع به كلا من الفازلين والجلسرين.

تقلب المكونات جيدا حتى يتجانس الخليط.

يتم غسل الوجه جيدا ثم يطبق الخليط على الوجه ونتركه حتى صباح اليوم التالي.

وصفة الفازلين والكركم

من خلال الفازلين والكركم يتم عمل خلطة للتفتيح بطريقة آمنة للبشرة، ويتكون من الآتي:

مقدار كافي من الفازلين.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

من خلال خطوات قليلة يتم الحصول على بياض طبيعي، والخطوات كالتالي:

نحضر وعاء صغير ونضع به كلا من الكركم والفازلين.

تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس جيدا.

نضع الخليط قبل النوم مباشرة ثم يتم غسل الوجه جيدا في صباح اليوم التالي.

وصفة الفازلين مع زيت الزيتون

نقدم لكم من خلال الفازلين وزيت الزيتون خليط فعال جدا لتبيض البشرة من خلال الآتي:

كمية مناسبة من الفازلين.

ثلاث ملاعق صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضة واحدة.

مقدار عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل خليط بطريقة سهلة جدا وفي وقت قصير، وتتمثل الخطوات في التالي:

نحضر وعاء صغير ونضع به كلا من الخميرة وعصير الليمون.

ثم بعد ذلك نضيف جميع المكونات مع التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع هذه الخلطة على الرقبة لمدة لا تقل عن ساعتين.

ومن ثم تغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

فوائد الفازلين للبشرة

يحتوي الفازلين على فوائد كثيرة للبشرة، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي: