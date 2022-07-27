نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر البشرة الدهنية المنزلي لتقشير وإزالة الجلد الميت والدهون الزائدة لبشرة زي القشطة في المقال التالي
البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التى تحتاج إلى تقشير لذلك سوف نقدم إليكى ماسك طبيعى وآمن، وهو عبارة عن خليط من مجموعة من المواد الطبيعية مثل السكر والعسل الأبيض والنشا وكريم جليسوليد ودقيق الشوفان فهذا ماسك طبيعى ننصح كل الفتيات والسيدات بإستخدامه لأن البشرة الدهنية تحتاج إلى تقشير فيساعد ذلك الماسك على إزالة كل خلايا الطبقة السطحية من الجلد الميت وبالتالى يجدد خلايا البشرة، ويساعد على تنظيف البشرة من إزالة الرؤوس السوداء التى تتكون بسبب الدهون والزيوت المتراكمة على الجلد والتى تسبب فى قفل مسام الجلد فيظهر الوجه أسود وبشكل غير جميل، ويحفز هذا الماسك على زيادة نسبة الكولاجين الذي يظهر الوجه بسن أصغر، وتسبب أيضا فى ظهور التجاعيد والترهلات، ويساعد هذا الماسك على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين وتوحيد لون البشرة ويعمل على إزالة كل البقع الداكنة وتصبغات الشمس المحرقة.
مكونات ماسك لتقشير البشرة الدهنية
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر
- ربع كوب صغير الحجم من الماء الفاتر
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من كريم جليسوليد
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الترمس المطحون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار
طريقة عمل ماسك لتقشير البشرة الدهنية
- أولا نقوم بتنظيف بشرة الوجه بالماء الدافئ وإزالة أى كريمات أو مكياج به ثم تجفيفه بالمنشفة.
- وبعد ذلك نحضر وعاء به السكر والنشا ودقيق الشوفان والترمس المطحون وعصير الخيار ويتم التقليب.
- ثم نقوم بإضافة الماء الفاتر العسل الأبيض وكريم جليسوليد وماء الورد على الخليط السابق ثم يتم خلط جميع المكونات حتى نحصل على مزيج متداخل ومتجانس.
- ثم نضع هذا الماسك على البشرة ونوزعها ونفردها جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، ويفضل التواجد فى مكان جاف.
- وبعد ذلك نقوم بتنظيف الوجه بالماء البارد، وتكرار الماسك أسبوعيا ولمدة ثلاثة أسابيع سوف يعطينا أفضل النتائج ببشرة ناعمة وخالية من أى عيوب بإستخدام هذا الماسك السحرى.
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