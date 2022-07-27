نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الأرز والنشا لتفتيح وتبييض البشرة والرقبة وشد التجاعيد وتجديد الخلايا وإزالة الأسمرار نهائياً في المقال التالي
تبييض الوجه من أكثر أهتمامات أى فتاة لذلك أفضل وأحسن وصفة نقدمها إليكى كريم الأرز والنشا الذى سوف نعرضه بطريقة سهلة وبسيطة، وهذا الكريم يتكون من عناصر طبيعية تتوافر فى كل منزل، وتباع بتكلفة رخيصة جدا، وتتكون هذه الوصفة من مطحون الأرز والنشا والحليب والسائل والزبادى وعصير الخيار وزيت الليمون فالأرز من الحبوب المفيدة جدا التى تساعد على تفتيح البشرة وتعمل على توحيد لونها لأنها تزيل كل بقع الكلف والنمش والتصبغات الداكنة وتزيل أيضا الهالات السوداء، والنشا من العناصر الطبيعية التى تدخل فى عمل الكثير من المستحضرات التجميلية، التى تزيل طبقة من الجلد الميت الذي يسبب فى إسمرار البشرة، وبالتالى تعمل على تجديد خلايا البشرة، ويساعد النشا على شد الوجه، وظهوره بسن أصغر وبشكل جذاب، ووصفة كريم الأرز والنشا تعطى للوجه ملمس ناعم جدا، وتزيل الإنتفاخ الموجود أسفل العينين، والهالات السوداء، وتعمل هذه الخلطة على تخفيف تجاعيد الوجه، وإخفاء الخطوط البيضاء فيجب أن تتجنبى وتبتعدى عن كريمات التفتيح المليئة بالمواد الكيميائية الضارة للبشرة التى تسبب فى تهيج الجلد وإحمراره، وظهور الحبوب والحساسية.
مكونات كريم الأرز والنشا لتبييض الوجه
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الأرز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- كمية مناسبة من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الخيار
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون
طريقة عمل خلطة كريم الأرز والنشا لتبييض الوجه
- نحضر أولا إناء فارغ به كمية مناسبة من الماء مع النشا ومطحون الأرز ويتم التقليب على البارد حتى يتم الذوبان ثم نرفعه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يعطينا قوام كريمى وثقيل.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من الحليب السائل والزبادى وعصير الخيار والقهوة وعصير الليمون وزيت الزيتون وزيت الليمون على خليط النشا ومطحون الأرز ويتم التقليب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- وبعد ذلك يتم توزيع خلطة كريم الأرز والنشا على الوجه ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تصبح جافة ومشدودة، وبعدها نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد.
- ويمكن إستخدام كريم مرطب مناسب للبشرة، ويكرر وضع هذا الكريم يوم بعد يوم حتى تصبح البشرة فاتحة وبيضاء بإستخدام وصفة كريم الأرز والنشا، وسوف يظهر الوجه بشكل جذاب وجميل.
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