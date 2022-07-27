صاروخ التبييض والتقشير الفوري بالقهوة والحليب لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات في دقائق

تسعى معظم الفتيات عن الأشياء المناسبة التي تعمل على تبييض الوجه بطريقة طبيعية وسريعة فقد توجد الكثير من الأشياء التي تساعد على ذلك فمن ضمنها هي كريمات التفتيح أو الليزر أو الوصفات والماسكات الطبيعية، حيث أن كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة بيضاء تكون ناعمة وصافية وخالية من المشاكل فمن الممكن أن يظهر على البشرة أشياء غير مرغوب فيها فقد تجعلها تشعر بالخجل والإحراج، ومن أهم هذه الأشياء هي ظهور الحساسية أو حب الشباب وكذلك وجود المسام الواسعة أو الهالات السوداء وأيضا البشرة السمراء وكذلك مشكلة الرؤوس السوداء ويوجد غير ذلك الكثير، ولكن المشكلة الأكبر في حياة كل فتاة هي تمتعها ببشرة سمراء فجميع الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلة يريدون التخلص من هذا اللون وهذا يحدث بإستخدام الماسكات الطبيعية أو كريمات التفتيح وغيرها، ولكن من المعروف أن كريمات التفتيح قد تحتوي على مواد كيميائية ممكن أن تضر البشرة فهي لا تكون مناسبة ولكن من الأفضل أن يتم إستعمال الماسكات الطبيعية.

مكونات ماسك القهوة والحليب لتبييض الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

طريقة عمل ماسك القهوة والحليب لتبييض الوجه