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وصفة دلكة الكركم لتبييض الوجه من الوصفات الممتازة، والتى لا بديل لها لأن الكركم يحتوى على عناصر طبيعية أصلها من الطبيعة، والتى تساعد على تفتيح البشرة بسرعة رهيبة وبشكل جذاب، ومن مكونات هذه الوصفة الكركم والسكر وعصير الليمون والحليب وعصير الخيار والنشا، ويمكن أن تصنعى وصفة الكركم فى المنزل لأن مكوناتها تتوافر فى كل المحلات بأسعار بسيطة جدا، والكركم يخلص الوجه من خلايا الجلد الميت التى تسبب فى سواد البشرة وظهور تصبغات بالبشرة فالكركم يساعد على تقشير البشرة وظهورها بلون موحد وبياض ناصع مثل الثلج، لأن الكركم يحتوى على الكثير من الفيتامينات والكثير من المعادن بإضافة إلى أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعى، ويساعد الكركم على التخلص من أى التهابات فى الجسم لذلك يستخدم الكركم فى عمل بعض الأكلات مثل الأرز وتتبيلات المشويات، ويعمل على تنشط الدورة الدموية. مكونات دلكة الكركم لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحليب السائل

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الأرز المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز طريقة تحضير دلكة الكركم لتبييض الوجه نقوم بغسل الوجه وتنظيفه بغسول مناسب للبشرة ثم يتم تجفيفه بمنشفة.

وبعد ذلك نحضر إناء فارغ ثم نضع به الكركم وعصير الليمون والحليب السائل وعصير الخيار وزيت اللوز ثم يتم التقليب الجيد.

ثم يتم بعد ذلك إضافة باقى المكونات إلى خليط الكركم من السكر والنشا والبيكنج صودا والأرز المطحون ثم نباشر التقليب حتى يتكون لدينا مزيج متداخل.

وبعد ذلك نبدأ بتوزيع دلكة الكركم على الوجه جيدا، وخاصة على بقع الكلف والتصبغات الداكنة التى توجد فى منطقة الخدود والجبين ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد مرور الوقت ننظف البشرة بالماء البارد، ويكرر وضع دلكة الكركم ثلاثة مرات فى الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع حتى نحصل على أفضل النتائج بظهور الوجه أبيض وبشكل جميل وجذاب. عمر شويل - جدة أقوي دلكة منزلية بالكركم المنزلي لتفتيح وتبييض وتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت والأسمرار مهما كان درجته - ثقفني

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