نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على أصولها بطعم وريحة ومذاق يجنن في المقال التالي
من أنواع اللحوم التي يحبها معظم الأشخاص وخاصة الأطفال هي الفراخ فقد يتوافر العديد من الأكلات أو الوصفات التي تكون الفراخ هي مكونها الأساسي ومن ضمن هذه الأكلات هي الفراخ المشوية أو كفتة الفراخ، وأيضا صينية الفراخ بالبطاطس والفراخ المحشية ويوجد غير ذلك العديد ولكن الوصفة الألذ والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل كل الناس هي الفراخ المشوية فهذه الأكلة تكون محببة، فمن الممكن أن نقوم بعملها على الفحم أو في الفرن وفي كل الطرق هي تتميز بمذاق لذيذ.
مكونات تتبيلة الفراخ المشوية
- دجاجة واحدة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر المبشور.
- ثلاث ثمرات من الطماطم المبشور.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
- أربع فصوص من الثوم المهروس.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.
- كوب واحد صغير من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المستردة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ربع كوب صغير من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكاري.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر والكركم.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب والبابريكا.
طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية
- قومي أولا بتقطيع الفراخ إلى ثماني قطع أو أكثر من ذلك فمن الأفضل أن تكون قطع الفراخ صغيرة ثم يتم غسلها جيدا بالماء والخل والليمون.
- وبعد ذلك يتم تجهيز التتبيلة حيث نحضر طبق كبير ونضع به بصلة واحدة كبيرة الحجم مبشورة ويتم إضافة الطماطم والجزر والفلفل الأخضر المبشور.
- ثم نضع الثوم المهروس ونقوم بإضافة الزبادي والمستردة والزيت النباتي وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والسكر وبهارات الفراخ.
- وقومي بوضع الثوم البودر والبصل البودر والكاري والكركم والزنجبيل وجوزة الطيب والبابريكا وبعد ذلك يتم خلط كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعضها بطريقة جيدة حتى تكون متجانسة مع بعض.
- ثم قومي بوضع قطع الفراخ في هذه التتبيلة ويتم خلطها جيدا ثم نتركها في الثلاجه لمدة يوم كامل ثم نقوم بتسويتها في الفرن أو على الفحم.
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