بتتبيلة وخلطة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على أصولها بطعم وريحة ومذاق يجنن

من أنواع اللحوم التي يحبها معظم الأشخاص وخاصة الأطفال هي الفراخ فقد يتوافر العديد من الأكلات أو الوصفات التي تكون الفراخ هي مكونها الأساسي ومن ضمن هذه الأكلات هي الفراخ المشوية أو كفتة الفراخ، وأيضا صينية الفراخ بالبطاطس والفراخ المحشية ويوجد غير ذلك العديد ولكن الوصفة الألذ والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل كل الناس هي الفراخ المشوية فهذه الأكلة تكون محببة، فمن الممكن أن نقوم بعملها على الفحم أو في الفرن وفي كل الطرق هي تتميز بمذاق لذيذ.

مكونات تتبيلة الفراخ المشوية

دجاجة واحدة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر المبشور.

ثلاث ثمرات من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

أربع فصوص من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

كوب واحد صغير من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المستردة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ربع كوب صغير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكاري.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر والكركم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب والبابريكا.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية