نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا الصاروخية لتفتيح وتبييض تحت الإبط وإزالة السواد والبقع الغامقة للعروس في المقال التالي

النشا من المواد المصنفة الطبيعية والآمنه، والذى ينصح بإستخدامه خبراء التجميل لأنه يدخل فى بعض الوصفات التى تساعد فى التفتيح السريع، وسوف نعرض إليكى وصفة لتبييض الإبط، ويمكن صنعها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل بأسعار رمزية، وتتكون الوصفة من النشا وعصير الليمون والشبة وماء الورد والزبادى، وإسمرار الإبط مشكلة من المشاكل التى تواجه الفتيات والسيدات فتسبب لها الإحراج والإزعاج فالحل فى النشا لأن له تأثير فعال وقوى على التخلص من الإسمرار لأن النشا يزيل الطبقة العلوية من الجلد الميت الذى يظهر الإبط بلون داكن فتجدد الجلد، ومن مكونات هذه الوصفة ماء الورد والشبه التى تعطى للإبط رائحة جميلة بالإضافة إلى أن النشا يستخدم فى تفتيح وتبييض البشرة والجسم، ويعطى ملمس ناعم للجلد، ومن أسباب ظهور الإبط بلون داكن كثرة التعرق الزائد وعدم النظافة الشخصية. مكونات خلطة النشا لتبييط الإبط أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الشبه

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من المواد الفاتر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الإبط يجب أولا نقوم بتنظيف الإبط بالماء، وبعد ذلك نحضر إناء ثم نضع به النشا وعصير الليمون وماء الورد والزبادى ويتم التقليب حتى يمتزج.

ثم نقوم بإضافة الشبه والبيكنج صودا والماء الفاتر والحليب السائل وزيت الزيتون على خليط النشا ثم نخلط جميع العناصر مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس ومتداخل.

ثم نضع خلطة النشا فى منطقة الابط ونوزعها جيدا وبرفق ثم نتركها حتى تجف لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعدها تصبح الخلطة مشدودة فلا داعى للقلق، ثم يتم غسل الإبط بالماء البارد.

ويكرر وضع وصفة النشا مرتان فى الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما، وسوف نلاحظ نتيجة رهيبة بإستخدام وصفة النشا مع ملاحظة ظهور الإبط بدرجة فاتحة تجعل الفتيات تشعر بالسعادة. عمر شويل - جدة وصفة النشا الصاروخية لتفتيح وتبييض تحت الإبط وإزالة السواد والبقع الغامقة للعروس - ثقفني

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