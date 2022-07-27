بعجينة طرية ومورقة توريق أصنعي خبز التورتيلا السريع بطريقة ناجحة لعمل ألذ الحشوات

يتميز خبز التورتيلا بأنه عبارة عن طبقة رقيقة جدا من الخبز، وله طعم جميل وشهى فلا داعى إلى شراء خبز التورتيلا فيمكنك أن تصنعيه بنفسك فى المنزل بمكونات تتوافر فى كل مطبخ، وبتكلفة تناسب الجميع، وهو عبارة عن خليط من الدقيق والماء والملح وزيت الزيتون والبيكنج بورد، وبعد ذلك يتم تسويته فى طاسة على نار هادئة، وسوف نعرضه لكى بطريقة سهلة وبسيطة، وكمية المكونات التى سوف نقدمها تكفى عدد كبير من الأشخاص، ويمكن حشو خبز التورتيلا حلو مثل الشيكولاتة النوتيلا وغيرها، ويمكن حشوه مالح مثل الفاهيتا أو الشاورما فراج أو لحمة مفرومة أو مشكل جبن، ويمكن أن يقدم خبز التورتيلا بجانب العسل الأبيض والجبنة القريش، وننصح بعدم شراء الساندويتشات من المحلات والباعة الجائلين لأنه يتعرض إلى الجراثيم والبكتريا والتلوث، ويباع بأسعار غالية فخبز التورتيلا يغنى عن هذه الساندويتشات، وهذا النوع من الخبز مفيد جدا للجسم لأنه يعطى النشاط والطاقة، ويعمل على بناء خلايا وعضلات الجسم، وغير هذا عندما تصنعيه بنفسك تضمنى نظافة الخبز، وجودة مكوناته.

إليكى مكونات خبز التورتيلا

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

كوب ونصف كبير الحجم من الماء الدافئ

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

طريقة عمل خبز التورتيلا اللذيذة