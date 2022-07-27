نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة طرية ومورقة توريق أصنعي خبز التورتيلا السريع بطريقة ناجحة لعمل ألذ الحشوات في المقال التالي
يتميز خبز التورتيلا بأنه عبارة عن طبقة رقيقة جدا من الخبز، وله طعم جميل وشهى فلا داعى إلى شراء خبز التورتيلا فيمكنك أن تصنعيه بنفسك فى المنزل بمكونات تتوافر فى كل مطبخ، وبتكلفة تناسب الجميع، وهو عبارة عن خليط من الدقيق والماء والملح وزيت الزيتون والبيكنج بورد، وبعد ذلك يتم تسويته فى طاسة على نار هادئة، وسوف نعرضه لكى بطريقة سهلة وبسيطة، وكمية المكونات التى سوف نقدمها تكفى عدد كبير من الأشخاص، ويمكن حشو خبز التورتيلا حلو مثل الشيكولاتة النوتيلا وغيرها، ويمكن حشوه مالح مثل الفاهيتا أو الشاورما فراج أو لحمة مفرومة أو مشكل جبن، ويمكن أن يقدم خبز التورتيلا بجانب العسل الأبيض والجبنة القريش، وننصح بعدم شراء الساندويتشات من المحلات والباعة الجائلين لأنه يتعرض إلى الجراثيم والبكتريا والتلوث، ويباع بأسعار غالية فخبز التورتيلا يغنى عن هذه الساندويتشات، وهذا النوع من الخبز مفيد جدا للجسم لأنه يعطى النشاط والطاقة، ويعمل على بناء خلايا وعضلات الجسم، وغير هذا عندما تصنعيه بنفسك تضمنى نظافة الخبز، وجودة مكوناته.
إليكى مكونات خبز التورتيلا
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق
- كوب ونصف كبير الحجم من الماء الدافئ
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر
طريقة عمل خبز التورتيلا اللذيذة
- فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به الدقيق الأبيض المنخول والملح والسكر والبيكنج بودر ويتم تقليب هذه المكونات الجافة حتى تتداخل مع بعضها البعض.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع الزيت ويتم العجن باليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ويتم وضعها جانبا فى المطبخ لمدة خمسة وعشرون دقيقة لكى ترتاح.
- وبعد إنتهاء الوقت نقوم بتقطيع عجينة التورتيلا إلى كور متوسطة فى الحجم، وبعد ذلك نقوم بفرد كرة العجين على سطح مستوى مرشوش بقليل من الدقيق ثم نفردها بعصا الفرد.
- مع الإستمرار فى الفرد إلى أن تتكون عجينة دائرية الشكل ورفيعة فى السمك، وبعد ذلك نقوم بوضع طاسة غير لاصقة على نار متوسطة حتى تسخن.
- وبعد ذلك نقوم بوضع العجينة حتى تتحمر ثم تقلب العجينة على الجهة الأخرى، ويمكن تسويتها فى صاج كبير، وتوضع فى الفرن.
- وتكرر هذه العملية مع كل كرات العجين حتى ننتهي من كل الكمية فإذا ذات الكمية يمكن حفظها فى فريزر الثلاجة، وبهذا يصبح خبز التورتيلا جاهز للحشو وللتقديم بطعم جميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة طرية ومورقة توريق أصنعي خبز التورتيلا السريع بطريقة ناجحة لعمل ألذ الحشوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.