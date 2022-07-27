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فطائر اللحمة من الوجبات السريعة التى لها طعم جميل ونكهة شهية، والتى ننصح ربة المنزل القيام بعملها لتقديمها لأفراد أسرتها، وفطائر اللحمة يفضل عملها فى المنزل أفضل من شرائها من المحلات أو الباعة المتواجدين فى الأماكن العامة لأنها من الممكن أن تكون ملوثة ولا نضمن اللحمة التى يتم حشوها فى الفطائر، ويفضل أن تصنعى بنفسك فطائر اللحمة حتى نضمن نظافته وجودة مكونات الفطير واللحمة، ويتم عمل الفطير عن طريق مزج مجموعة من العناصر مثل الدقيق والماء والبيض والحليب والملح، وفطائر اللحمة وجبة لذيذة تقدم على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء بجانب طبق من المخلل وطبق من البطاطس المحمرة. مكونات فطائر اللحمة اللذيذة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول إثنين كوب كبير الحجم من الماء

حبة واحدة من البيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة واحدة الحجم من البيكنج بودر

للحشو

لحمة مفرومة

ثمرة واحدة من البصل

ثمرة واحدة من الطماطم

ثمرة من الفلفل الأخضر طريقة عمل فطائر اللحمة نحضر بداية وعاء ثم نضع الدقيق والبيض والملح والفلفل الأسود والحليب البودرة والبيكنج بودر ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بوضع الماء بالتدريج ثم نقوم بعملية عجن الفطير باليد حتى تتداخل وتتجانس جميع هذه المكونات مع بعضها البعض، وتصبح لدينا عجينة متماسكة.

ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة لكى ترتاح، وبعدها نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة ثم نقوم بفرد العجينة على سطح مستوى مرشوش بقليل من الدقيق حتى تصبح على شكل دائرى وبحجم متوسط.

ثم نحضر طاسة غير لاصقة ونضعها على نار هادئة ثم نضعها فيها حتى تنضج وتتحمر ويتم تقليبها على الجهة الأخرى، ويكرر نفس الخطوات حتى ننتهى من كل كمية عجينة الفطائر.

وبعد ذلك نقوم بحشو الفطائر بعصاج اللحمة المفرومة ثم نضعها فى صاج كبير مدهونة بقليل من الزيت ثم ندخلها فى الفرن حتى يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها من الفرن وتقدم فى طبق التقديم بطعم شهى وجميل. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أعملي الفطائر السريعة بحشوة اللحمة المفرومة بطعم طري ومذاق لذيذ - ثقفني

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