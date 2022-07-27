نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش بكل أسراره بطعم لذيذ زي محلات الطرشي في المقال التالي
يفضل العديد من الناس الكبار والصغار تناول طبق مخلل الخيار على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء حتى تساعد على فتح الشهية، وتقدمه أيضا ربة المنزل على مائدة العزومات والمناسبات للضيوف بجانب الأكلات المقلية والاكلات المشوية وأيضا بجانب الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية، والبعض يفضل تناول مخلل الخيار فى أى نوع من الساندويتشات، وعند عمل مخلل الخيار يصبح له طعم مملح ومقرمش، ويفضل عمل مخلل الخيار فى المنزل للحفاظ على صحتك وصحة أفراد أسرتك لأن الذى يباع فى المحال التجارية يحتوى على مكسبات طعم ومواد حافظة ضارة تؤثر على صحة الإنسان وتقلل من المناعة وتسبب إصابة أمراض فى الجهاز الهضمى، وتناول الخيار طازج أو فى السلطة الخضراء أو فى سلطة الزبادى يساعد فى تسهيل عمل هضم الطعام، ويعالج الخيار التهابات وحرقة المعدة لأنه يحتوي على الألياف والمعادن ونسبة كبيرة من الماء، والتى تعالج عسر هضم الطعام، ولا يصح تناول مخلل الخيار بإفراط وبكميات كبيرة للذين يعانون من إرتفاع فى ضغط الدم، والذين يعانون من أمراض فى الكلى لأن مخلل الخيار يحتوى على نسبة كبيرة من الملح.
مكونات عمل مخلل الخيار
- كمية مناسبة من الماء
- كيلو واحد من الخيار الطازج
- ثلاثة فصوص من الثوم المقطع
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الملح
- حبة من ورق اللورا
- إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر
- برطمان كبيرة من الزجاج
طريقة عمل مخلل الخيار بطعم لذيذ
- أولا عند شراء الخيار لابد أن يكون طازج ويكون صغير فى الحجم، وخالى من أى بقع صفراء أو بقع بنية ثم نقوم بغسل الخيار جيدا بالماء الفاتر.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيع الخيار على حسب الرغبة سواء على شكل أصابع أو على شكل قطع مدورة، وبعد ذلك نحضر برطمان زجاجية نظيفة ثم نضع به الماء والملح والخل ويتم التقليب حتى يذوب الملح تمام.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المقطع والفلفل الأخضر وورق اللورا، وبعد ذلك نقوم بإضافة قطع الخيار وبحيث يغطى الماء الخيار.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون ثم نقوم بتغطيتها بإحكام ثم نتركها لمدة خمسة أيام حتى يتخلل، ويترك فى مكان جاف أو فى الثلاجة مع عدم فتح البرطمان أثناء هذه المدة.
- وبعد إنتهاء المدة نقوم بقتح البرطمان ويقدم فى طبق التقديم، وسوف نلاحظ مخلل الخيار أصبح له طعم جميل ولذيذ، وله رائحة طيبة ورائعة.
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