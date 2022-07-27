طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش بكل أسراره بطعم لذيذ زي محلات الطرشي

يفضل العديد من الناس الكبار والصغار تناول طبق مخلل الخيار على مائدة الغذاء أو مائدة العشاء حتى تساعد على فتح الشهية، وتقدمه أيضا ربة المنزل على مائدة العزومات والمناسبات للضيوف بجانب الأكلات المقلية والاكلات المشوية وأيضا بجانب الأكلات الشعبية مثل الفول والطعمية، والبعض يفضل تناول مخلل الخيار فى أى نوع من الساندويتشات، وعند عمل مخلل الخيار يصبح له طعم مملح ومقرمش، ويفضل عمل مخلل الخيار فى المنزل للحفاظ على صحتك وصحة أفراد أسرتك لأن الذى يباع فى المحال التجارية يحتوى على مكسبات طعم ومواد حافظة ضارة تؤثر على صحة الإنسان وتقلل من المناعة وتسبب إصابة أمراض فى الجهاز الهضمى، وتناول الخيار طازج أو فى السلطة الخضراء أو فى سلطة الزبادى يساعد فى تسهيل عمل هضم الطعام، ويعالج الخيار التهابات وحرقة المعدة لأنه يحتوي على الألياف والمعادن ونسبة كبيرة من الماء، والتى تعالج عسر هضم الطعام، ولا يصح تناول مخلل الخيار بإفراط وبكميات كبيرة للذين يعانون من إرتفاع فى ضغط الدم، والذين يعانون من أمراض فى الكلى لأن مخلل الخيار يحتوى على نسبة كبيرة من الملح.

مكونات عمل مخلل الخيار

كمية مناسبة من الماء

كيلو واحد من الخيار الطازج

ثلاثة فصوص من الثوم المقطع

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

حبة من ورق اللورا

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

برطمان كبيرة من الزجاج

طريقة عمل مخلل الخيار بطعم لذيذ