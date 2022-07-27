نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوصفة لبان الدكر أستعيدي شبابك وتخلصي من تجاعيد البشرة وترهلات الجلد بدون عودة في المقال التالي
التجاعيد والترهلات التي تتواجد في الوجه هي من اكثر المشكلات التي تزعج الكثير من الفتيات، حيث تجعل هذه المشكلة وكان الفتيات يتقدم بهم السن على الرغم من صغر سنهم وتجعلهم هذه المشكلة لجوء العديد من الفتيات بالبحث عن الإستخدامات والطرق التي تتواجد في الوجه وتعتبر من اكثر الإستخدامات الشائعة والمتداولة في هذه الفترة هي إستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على شد البشرة والتخلص من الترهلات التي تتواجد في الوجه، حيث تعتبر تلك الأجهزة هي التي تعمل على تسبب ضرر البشرة وتسبب لها العديد من المشكلات الاخرى حيث يجب على اي فتاة ان تقوم بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد الوجه والقضاء على التجاعيد نهائيا.
مكونات عمل وصفة للتخلص من التجاعيد وترهلات الوجه
- ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة للتخلص من التجاعيد وترهلات الوجه
- أحضري اولا إناء وضعي به كمية من الماء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر وضعيه على النار واتركيه حتى يغلي جيدا.
- بعد غليان الماء مع لبان الدكر قومي برفع تلك الإناء من على النار وقومي بتصفيه لبان الدكر من الماء وضعيه في طبق صغير وقومي بهرسه جيدا.
- بعد هرس لبان الدكر ضعي به ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس.
- عليكي بعد ذلك بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك بشكل متساوي واتركي هذ الوصفة على بشرتك لمدة ساعة واحدة حتى تجف تماما، بعد جفاف هذه الوصفة على وجهك قومي بتقشير تلك الوصفة من على الوجه.
- بعد تقشير تلك الوصفة قومي بغسل الوجه بالماء حتى يصبح نظيف تماما، بعد ذلك عليكي بتكرار إستخدام تلك الوصفة بشكل يومي على مدار الإسبوع وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على وجه مشدود وخالي من التجاعيد والتراهلات.
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