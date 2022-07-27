بوصفة لبان الدكر أستعيدي شبابك وتخلصي من تجاعيد البشرة وترهلات الجلد بدون عودة

التجاعيد والترهلات التي تتواجد في الوجه هي من اكثر المشكلات التي تزعج الكثير من الفتيات، حيث تجعل هذه المشكلة وكان الفتيات يتقدم بهم السن على الرغم من صغر سنهم وتجعلهم هذه المشكلة لجوء العديد من الفتيات بالبحث عن الإستخدامات والطرق التي تتواجد في الوجه وتعتبر من اكثر الإستخدامات الشائعة والمتداولة في هذه الفترة هي إستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على شد البشرة والتخلص من الترهلات التي تتواجد في الوجه، حيث تعتبر تلك الأجهزة هي التي تعمل على تسبب ضرر البشرة وتسبب لها العديد من المشكلات الاخرى حيث يجب على اي فتاة ان تقوم بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد الوجه والقضاء على التجاعيد نهائيا.

مكونات عمل وصفة للتخلص من التجاعيد وترهلات الوجه

ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الدكر.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة للتخلص من التجاعيد وترهلات الوجه