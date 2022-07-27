نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة للتفتيح الفوري بخلطة النشا لتبييض الوجه واليدين وإزالة البقع الداكنة من أول مرة في المقال التالي

تعد الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة متعددة ومنها وصفة القهوة ووصفة الليمون ووصفة النشا والحليب وغيرها من الوصفات الاخرى المتعددة حيث يمكننا إستخدام تلك الوصفات كي تساعد على تبييض الوجه واليدين بشكل ملحوظ، حيث تعاني العديد من الفتيات من مشكلة إسمرار الوجه واليدين وتسبب لهم تلك المشكلة الإحراج للكثير من الفتيات وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الوجه واليدين بشكل كبير ونلاحظ إقبال الكثير من الفتيات على إستخدام المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح الوجه وبعض مناطق الجسم وهذه المستحضرات هي المستحضرات التي يقومون بشرائها من محلات التجميل بأغلى الاسعار بالإضافة إلى أن تلك المستحضرات تحتوي على مواد فعالة تعمل على تقشير البشرة وتسبب إلتهاب في الجلد وكذلك تسبب تهيج الجلد. مكونات عمل وصفة لتبييض الوجه واليدين ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه واليدين قومي بتحضير طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها مرة اخرى جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد إعداد وتجهيز تلك الوصفة قومي اولا بغسل شعرك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة على بشرتك وعلى يديكي.

بعد وضع تلك الوصفة قومي بتركها على الوجه لمدة ساعة واحدة وعلى اليدين.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك يديك وعليكي بغسل الايدي وغسل الوجه جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة تماما وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال خمسة عشر يوم فقط سوف تحصلين على ايدي ووجه ابيض مثل الحليب. عمر شويل - جدة أقوي وصفة للتفتيح الفوري بخلطة النشا لتبييض الوجه واليدين وإزالة البقع الداكنة من أول مرة - ثقفني

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