نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي كيك الترايفيل بالنوتيلا والكريمة والفراولة اللذيذة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

كيك الترايفيل بالنوتيلا والكريمة والفراولة من ألذ وأحلي الحلويات المحببه لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي يقبل عليها الجميع بشكل كبير، وهناك العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد التي يتم عمل كيك الترايفيل فيها، والذي تعتبر من أهم الحلويات المميزة علي مائدة الحلويات بشكل كبير، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل كيك الترايفيل والتي تختلف عن بعضها البعض بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك بطريقة أفضل من محلات الحلويات بشكل كبير، وذلك لعمل أحلي وألذ كيك الترايفيل بالنوتيلا والكريمة والفراولة. طريقة عمل كيك الترايفيل بالنوتيلا والكريمة والفراولة ومكوناتها المكونات نحضر فراولة حسب الكمية ونقطعها إلي قطع صغيرة ونضيف إليها ملعقتان سكر ونتركها مغطاه.

ثلاث بيضات.

معلقة كبيرة خل.

إثنين باكو فانيليا.

نصف كوب زيت.

كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

كوبان دقيق.

باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي. طريقة عمل الكيكة نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به ثلاث بيضات ونضيف إليه ملعقة خل كبيرة ونضع به اثنين باكو فانيليا ونضربه بمضرب البيض جيدا، ثم نضيف إليه كوب سكر مع الاستمرار في ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي ثم نضيف إليه نصف كوب الزيت ونصف كوب الكاكاو الخام. مع الاستمرار في تقليب الخليط بالمضرب، ثم نضيف إليه كوبان الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبه جيدا بالمضرب، ثم نضيف إليه ربع كوب الماء المغلي مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط جيدا.

ونقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 35 دقيقة.

ثم نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن بعد أن تنضج ونتركها حتى تبرد. مكونات عمل الكريمة إثنين باكو كريم شانتيه دريم.

معلقة كبيرة لبن بودرة.

معلقة كبيرة كاكاو خام حسب الرغبة.

إثنين كوب حليب سائل. طريقة عمل الكريمة نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به اثنين باكو كريم شانتيه ونضيف إليه ملعقة لبن بودرة ثم نضيف إليه ملعقة الكاكاو الخام ثم نقوم بإضافة كوبان الحليب السائل. مكونات النوتيلا أربع ملاعق كبيرة كاكاو خام.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت. طريقة عمل النوتيلا نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الأربع ملاعق الكاكاو ونضيف إليه كوب من السكر ونضع عليه كوب من اللبن ونخلطه جيد حتى يتجانس الخليط.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا إلي الخليط حتى يثقل الخليط. طريقة تقديم الترايفيل نقوم بإحضار طبق عميق ونقطع الكيك على شكل مربعات خفيفه ونقوم برص طبقة من الكيك في الطبق ثم نقوم بإضافة ملعقة من الفراولة وماء الفراولة ثم نضيف إليه طبقة من الكريم شانتيه ونضيف أيضا عليها معلقتين من النوتيلا.

ونقوم بتكرار هذه الطبقات حتى يمتلئ الطبق ثم نقوم بتزين الطبق بحلاقات الفراولة والنوتيلا.

ثم نقوم بإدخالها إلي الثلاجة ونتركها لمدة ساعة ثم نقوم بتقديمها إلي افراد الاسرة والضيف. عمر شويل - جدة إعملي كيك الترايفيل بالنوتيلا والكريمة والفراولة اللذيذة وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي كيك الترايفيل بالنوتيلا والكريمة والفراولة اللذيذة وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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