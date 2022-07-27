نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الصاروخية المنزلية لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار لن تخجلي بعد اليوم في المقال التالي
للحصول على ايدي وأرجل ناعمتين لابد من إستخدامك لبعض الوصفات التي تعمل على تقشير هذه المناطق والتخلص من الجلد الميت والقشور المتواجدة في هذه المناطق، حيث تتواجد في منطقة اليدين والرجلين القشور والجلد الميت والتي تجعل ملمسهما غير ناعمتين وتجعل شكلها بشكل غير مقبول وتسبب لكي العديد من المواقف المحرجة، حيث تلجأ العديد من الفتيات والسيدات إلى إستخدام الباديكير الذي يتم عمله في مراكز التجميل او الكوافيرات التي يتم عملها بالموس الذي يتخلص من الجلد الميت نهائيا ولكن هذه الطريقة من الطرق الغير آمنة لأنها من المحتمل أن تسبب لنا جروح وغيرها من المشكلات الاخرى وعليكي من الآن تقشير اليدين والرجلين عن طريق إستخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقشير هذه المناطق والتمتع بهما بشكل جميل ورائع.
مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- خمسة ملاعق كبيرة من السكر.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين
- قومي بتحضير طبق متوسط الحجم ونظيف وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر مع إضافة ملعقتان كبيرتان من القهوة وقومي بتقليب تلك المكونين ببعضهما تماما.
- بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد تحضير تلك الوصفة قومي بوضعها على اليدين والرجلين تماما وأتركي هذه الوصفة على اليدين والرجلين لمدة ساعة واحدة حتى تجف تماما.
- بعد جفاف تلك الوصفة على هذه المناطق قومي بفرك هذه الوصفة من على هذه المناطق حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور المتواجدة تماما.
- بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بالماء جيدا حتى تصبح نظيفة كرري إستخدام تلك المقشر مرة واحدة في كل إسبوع وخلال اول خمسة عشر يوم سوف تحصلين على ايدي وأرجل ناعمتين مثل الحرير.
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