الوصفة الصاروخية المنزلية لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار لن تخجلي بعد اليوم

للحصول على ايدي وأرجل ناعمتين لابد من إستخدامك لبعض الوصفات التي تعمل على تقشير هذه المناطق والتخلص من الجلد الميت والقشور المتواجدة في هذه المناطق، حيث تتواجد في منطقة اليدين والرجلين القشور والجلد الميت والتي تجعل ملمسهما غير ناعمتين وتجعل شكلها بشكل غير مقبول وتسبب لكي العديد من المواقف المحرجة، حيث تلجأ العديد من الفتيات والسيدات إلى إستخدام الباديكير الذي يتم عمله في مراكز التجميل او الكوافيرات التي يتم عملها بالموس الذي يتخلص من الجلد الميت نهائيا ولكن هذه الطريقة من الطرق الغير آمنة لأنها من المحتمل أن تسبب لنا جروح وغيرها من المشكلات الاخرى وعليكي من الآن تقشير اليدين والرجلين عن طريق إستخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقشير هذه المناطق والتمتع بهما بشكل جميل ورائع.

مكونات عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والرجلين