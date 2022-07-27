صاروخ التبيض.. كريم بانثينول والنشا لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال

كريم البانثينول والنشا لتبيض البشره وازالة التجاعيد ، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة للحصول على بشرة فاتحة وخالية من التجاعيد، لذا قد تلجأ الى إستعمال بعض أدوات المكياج لتغطية آثار التمدد في العمر والحصول على بشرة ذات لون موحد، لكن تؤثر هذه المواد على البشرة فيما بعد، حيث تحتوى على بعض المواد الكيميائية لذا لا ينصح خبراء التجميل باستخدام هذه المنتجات، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية للحصول على بشرة صافية ونقية وخالية من آثار الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر، ويأتى كريم البانثينول والنشا لتبيض البشره وازالة التجاعيد من أفضل الطرق الطبيعية.

كريم البانثينول والنشا لتبيض البشره وازالة التجاعيد

تدخل النشا في العديد من الأكلات الشهية، ولا يوجد منزل يخلو من النشا، كما تدخل في الكثير من الوصفات التجميلية سواء للشعر أو البشرة، حيث يدخل في تركيبات الشعر فيعمل على حمايته ومنع تساقطه ويمده بالحيوية والنشاط، كما يستعمل في تركيبات البشرة فيعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها ويقضي على التهابات البشرة وتهيج الجلد، وله العديد من الفوائد الأخرى، ومن هذه المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة:

نحضر إناء مناسب ونضع به جميع المكونات.

نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.

نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ. نضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة تقريبًا.

نفرك الوجه بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الوجه.نغسل الوجه بالماء الدافئ.

لا تسبب هذه الطريقة اى حساسية او تهيج بالجلد، لذا يمكن لأصحاب البشرة الدهنية استخدامها.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

فوائد كريم البانثينول والنشا