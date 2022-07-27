اصنعي بنفسك مزيل العرق المنزلي برائحة عطرية جميلة تدوم لمدة ٢٤ ساعة

مزيل العرق من المستحضرات الخاصة بعناية الجسم ولا يمكن الاستغناء عنه في فصل الصيف، فهو يقضي على رائحة العرق نهائياً ويزيل الروائح الكريهة ويعطي للجسم الانتعاش والحيوية طول اليوم، كما يساعد على طرد البكتيريا والفطريات التي تنمو تحت الابط فتسبب الروائح الكريهة، وهو رائع في تفتيح البشرة وتوحيد لون الجسم، وهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا تسبب أضرار جانباً مثل المستحضرات الأخرى، ويتميز برائحته الجميلة التي تنعش الجسم، كما تجد الكثير من السيدات والفتيات ينزعجون من رائحة العرق فهي تسبب لهم الإحراج بين الناس، وتجدهم يبحثون عن طرق طبيعية ووصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق إلي الأبد، بدل شراء المستحضرات الأخرى التي تسبب لهم بعض المشاكل وتزيد من رائحة العرق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق المنزلي بكل سهولة.

مكونات عمل مزيل العرق المنزلي

يتكون المزيل من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها حتى نقوم بعمل خلطة طبيعية تساعدنا على التخلص من رائحة العرق وهى كالتالي:-

ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت الليمون. ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة صغيرة من زيت النعناع. ملعقة صغيرة من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق المنزلي برائحة عطرية جميلة تدوم لقترة طويلة، بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بغلق العلبة جيداً، ثم نقوم بوضع العلبة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.

نقوم باستخدام المزيل كل يوم على الجسم بعد الاستحمام مباشرةً حتى نجعل رائحة الجسم جميلة.

فوائد مزيل العرق للجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية الهامة التي يحتوي عليها المزيل وهى كالتالي:-