على طريقة زمان اصنعي القرص الطرية الفلاحي مفيش أحلى من كدا

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دائما ما يكون هناك حيرة وتردد حول الوصفات التي تقدمها ربات البيوت لعائلتها، حيث أم البعض يشعرون دائما بالملل من الوصفات المتكررة، ولذلك تبحث كل ربة منزل عن وصفات جديدة لتقديمها لعائلتها في الأوقات المختلفة سواء وجبة الإفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة، وتعتبر القرص الطرية الفلاحي من أهم تلك الوصفات التي نالت على إعجاب الجميع، وهي وصفة قديمة عرفت منذ أجدادنا وتربة عليها الكثير من الأجيال، فهي تعتبر من الوصفات ذات قيمة غذائية عالية، حيث تحتوي على مكونات غذائية عالية مثل اللبن والدقيق، وذلك تعتبرها الأمهات من الوصفات المغذية، وتتميز القرص الطرية بسهولة تحضيرها وليس كما تعتقد البعض معقدة، وإليكم في السطور التالية خطوة بخطوة طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي.
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي
تعتبر القرص الطرية من أنواع المخبوزات المصرية، والتي عرفت في الصعيد والأرياف بشكل كبير، والتي تقدم عادة في وجبة الفطور مع كوب الشاي، كما يمكن تقديمها كوجبة خفيفة، وعند تحضير القرص يمكن أن تجهز سادة أو محشية بالتمر وغيرها.
مكونات الوصفة:
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- ربع كيلو من السمن البلدي أو الزبدة حسب الرغبة.
- نصف كوب من السمسم.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- كأس كبير لبن رائب أو لبن دافئ.
- القليل من الملح.
طريقة تحضير القرص البلدي الفلاحي:
- في البداية نقوم بوضع السمن في قدر ويرفع على النار حتى يسخن جيداً حتى يحصل للغليان.
- في وعاء كبير نضع الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والسمسم ونقلبهما، وننزل بالسمن المقدوح مع التقليب بملعقة خشبية.
- بعد مرور الوقت نقلب الخليط باليدين لتمتزج المكونات، ثم نضع اللبن الرائي وتعجن المكونات مع بعضها.
- نغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة وهذا حتى تتخمر العجينة يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على هيئة أقراص، وترص في صينية وتترك من جديد لتتخمر لمدة نصف ساعة.
- قبل دخول القرص الفرن يرش على الوجه السمسم، ثم ندخلها الفرن للمدة ربع ساعة لتنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي المميز.
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