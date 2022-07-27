نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الآيس كريم الشهية أحلى تحلية في الصيف في المقال التالي
في الوقت الحالي مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة، تبحث كل ربات البيوت عن أي وصفات وغيرها لتخفيف الحرارة عن أفراد الأسرة، وبالنسبة للحلويات هي مطلب جماعي من العائلة باستمرار لذلك البحث يزداد عن وصفة تكون مناسبة مع الصيف، وبالتالي فإن الآيس كريم هو من أهم الأكلات التي يتم تناولها طول فصل الصيف، ويمكن مزج الآيس كريم مع الكثير من الوصفات المختلفة والمتنوعة، وتعتبر كيكة الآيس كريم من أهم تلك الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من جميع أفراد الأسرة وتحديداً الصغار، فتلك الوصفة تجعلهم في غاية السعادة والسرور، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نطلعكم عن طريقة عمل كيكة الأيس كريم الشهية.
مكونات كيكة الآيس كريم
تحتاج كيكة الآيس كريم لبعض المكونات البسيطة جداً والغير مكلفة، والتي دائما ما نجدها متوفرة في كل منزل وهي كالتالي:
- 2 كوب كبير من الدقيق الأبيض.
- كأس كبير زيت.
- 4 حبات بيض.
- كأس ونصف سكر أبيض.
- كأس ونضف لبن سائل.
- 2 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- أيس كريم جاهز بأي نكهة تفضلينها.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار بولة مناسبة ونضع بها البيض والزيت والفانيليا، ونبدأ في الخفق الجيد بالمضرب اليدوي أو الكهربائي ليمتزج المكونات.
- ننزل بالسكر ونستمر في الخفق ليكون الخليط يشبه الكريمة.
- نضيف الدقيق بعد نخله جيداً مع البيكنج بودر واللبن، ونستمر في الخفق حتى تتكون عجينة سائلة بعض الشيء.
- نحضر قالب فرن بحجم مناسب ويدهن بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق، ونسكب فيه خليط الكيكة بالتساوي.
- نقوم بوضع قالب الكيك في الفرن على درجة حرارة 180 حتى يتم النضج تماماً، وينصح بعد فتح الفرن قبل مرور 35 دقيقة للتأكد من نضج الكيكة.
- نخرج الكيكة وتترك لتبرد تماماً، ثم نخرجها من القالب على ورق الزبدة وتقسم لجزأين، ونضع طبقة من الأيس كريم على الطبقة الأولى وتغطى بالطبقة الثانية من الكيك، كما نقوم بتغليف الكيكة بالأيس كريم من الخارج.
- يمكن تزين الكيكة بالفواكه المختلفة، وندخلها الثلاجة ساعتين لتتماسك، ثم تقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء.
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