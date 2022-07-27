طريقة عمل كيكة الآيس كريم الشهية أحلى تحلية في الصيف

في الوقت الحالي مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة، تبحث كل ربات البيوت عن أي وصفات وغيرها لتخفيف الحرارة عن أفراد الأسرة، وبالنسبة للحلويات هي مطلب جماعي من العائلة باستمرار لذلك البحث يزداد عن وصفة تكون مناسبة مع الصيف، وبالتالي فإن الآيس كريم هو من أهم الأكلات التي يتم تناولها طول فصل الصيف، ويمكن مزج الآيس كريم مع الكثير من الوصفات المختلفة والمتنوعة، وتعتبر كيكة الآيس كريم من أهم تلك الوصفات التي لقت قبولاً كبيراً من جميع أفراد الأسرة وتحديداً الصغار، فتلك الوصفة تجعلهم في غاية السعادة والسرور، ولذلك قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نطلعكم عن طريقة عمل كيكة الأيس كريم الشهية.

مكونات كيكة الآيس كريم

تحتاج كيكة الآيس كريم لبعض المكونات البسيطة جداً والغير مكلفة، والتي دائما ما نجدها متوفرة في كل منزل وهي كالتالي:

2 كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كأس كبير زيت.

4 حبات بيض.

كأس ونصف سكر أبيض.

كأس ونضف لبن سائل.

2 ملعقة كبيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

أيس كريم جاهز بأي نكهة تفضلينها.

طريقة التحضير: