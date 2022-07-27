بدون فيلر ولا بوتوكس.. الخلطة القنبلة لتسمين الوجه ونفخ الخدود في 3 أيام هتبقي زي ملكات الجمال

تعاني بعض الفتيات والسيدات من الخدود الرفيعة مما يؤدي بهم إلى الشعور بالأحراج الشديد، وعدم ظهور ملامحهم بالشكل الكافي وبروز عظم الخد، لذلك قام هؤلاء بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من هذه الخدود الرفيعة وتسمينها، حيث نجد أن الخدود السمينة تعطي شكل دوران رائع للوجه إلى جانب أنه يوحي بمدى صغر السن، لذلك سوف نوضح لكم وصفة فعالة لتسمين الخدود تتكون من النشا والزبادي، فالنشا يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار، ويساعد الزبادي على التسمين إلى جانب أنه يحتوي على كثير من الفيتامينات وسوف نوضح لكم طريقة عمل تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل وصفة تسمين الخدود

تتكون من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي سهلة وبسيطة وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة خميرة.

ملعقة نشا.

كوب زبادي.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة تسمين الخدود

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات تحضير وصفة تسمين الخدود من خلال النقاط التالية.

نحضر كوب الزبادي ونقوم بتقليبه حتى يمتزج، ثم نقوم بوضع عليه الخمير، النشا.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون عليهم ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع المكونات وتمتزج.

نأخذ الخليط ونضعه على الوجه ونتركه لمدة عشرين دقيقة ثم نقوم بغسله.

سوف نلاحظ مدى تسمين الخدود في وقت بسيط جدا.

وصفة الخميرة لتسمين الخدود

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية وسهلة وبسيطة وتتواجد في جميع منازلنا وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات:

ملعقة خميرة.

ماء ورد.

ملعقة ترمس مطحون.

ملعقة زيت جوز هند.

طريقة التحضير: