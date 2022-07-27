نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى مضاد للشيخوخة ماسك يجعلك أصغر 10 سنوات يزيل تجاعيد الوجه وحول العين في المقال التالي

تظهر التجاعيد على الوجه بعد عمر الأربعين وتكون حول العين والفم وتسبب الشعور بالإحراج لدي الكثير من الناس ولذلك يقوم البعض باللجوء إلى حقن البشرة بالبوتوكس أو الفيلر لإخفاء هذه التجاعيد، ولكن هذه الطريقة تكون عالية التكلفة وغير أمنة على البشرة واليوم نقدم لكم أقوى ماسك مضاد للشيخوخة بمكونات طبيعية من البيت. ماسك مضاد للشيخوخة يزيل تجاعيد الوجه المكونات: ملعقة أرز.

4 ملاعق ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة عسل.

بياض بيضة. مكونات خليط تنظيف البشرة: 2 ملعقة من الحليب.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نغسل البشرة بالماء والغسول المناسب ثم نضع الحليب مع عصير الليمونة في وعاء ونقلب سوف تلاحظي أنه أصبح رائب.

نوزع المزيج على الوجه باستخدام الفرشاة مع التدليك 5 دقائق بحركات دائرية ثم يغسل بالماء ونجفف الوجه بمنشفة قطنية.

الآن نقوم بتجهيز الماسك نضع ملعقة الأرز في بولة مع الماء ونصف الليمونة ونتركها جانبا لمدة ليلة كاملة ثم يصفي.

ونضيف على هذا الماء ملعقة من الخميرة والعسل وبياض بيضة ونوزع الماسك على البشرة جيدا ونتركه ثلث ساعة.

نغسل البشرة بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت صافية وبيضاء خالية من التجاعيد يكرر الماسك مرة واحدة أسبوعيا. الخميرة الفورية وزيت الزيتون لإزالة تجاعيد الوجه المكونات: ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة لبن دافئ.

نصف ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عسل أبيض. طريقة التحضير والاستخدام: قبل وضع هذا الماسك على البشرة يجب أن نقوم بتقشير البشرة للتخلص من الجلد الميت عن طريق وضع نصف ليمونة.

مع القليل من السكر ونفرك الوجه بلطف ثم يترك عدة دقائق ويشطف بالماء والآن نقوم بتجهيز الماسك للتخلص من التجاعيد.

نخلط الخميرة الفورية مع اللبن الدافئ حتى تذوب وتصبح خالية من الكتل ثم نضيف زيت الزيتون والعسل ونقلب مرة أخرى.

يوضع الماسك على البشرة ويترك نصف ساعة ثم يغسل بالماء يكرر مرتين أسبوعيا لحين الحصول على بشرة مشدودة.

تساعد الخميرة وبياض البيض في الحصول على بشرة خالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة لاحتوائها على كولاجين طبيعي للبشرة. عمر شويل - جدة أقوى مضاد للشيخوخة ماسك يجعلك أصغر 10 سنوات يزيل تجاعيد الوجه وحول العين - ثقفني

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