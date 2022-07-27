بالكوكولا غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة

كيراتين الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير ، قد تلجأ بعض السيدات والفتيات إلى استخدام الطرق التقليدية في فرد الشعر الخشن مثل المكواة والسشوار، بالإضافة إلى عمل البروتين والكيراتين الذي يؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه مع مرور الوقت، كما أنه يسبب مشاكل كثيرة أخرى فبدلاً من حل مشكلة الشعر الخشن وتحويله إلى ناعم تتفاقم المشكلة، لذلك اتجه البعض إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وحمايته من التقصف والتساقط، وهناك العديد من الطرق الطبيعية لفرد الشعر ومن أهمها طريقة استخدام الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير.

كيراتين الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير

يعتقد الكثير من الناس أن الكوكاكولا لها أضرار كثيرة على صحة الجسم، ولكن هل تأثيرها على الشعر مثل تأثيرها على الجسم

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة مدى فاعلية استخدام الكوكاكولا على الشعر، ومدى قدرتها على فرد الشعر الخشن والمجعد خلال وقت قصير جداً مقارنة بالطرق الطبيعية الأخرى، وفيما يلي نستعرض أهم مكونات هذه الوصفة للشعر؛

كوب كبير من الكوكاكولا.

كوب من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

كريم للشعر.

غطاء للشعر.

طريقة التحضير

نضع كوب الكوكاكولا في وعاء ثم نضع عليه كوب ماء الورد مع التقليب جيدًا.

نضع عصير الليمون وكريم الشعر على الخليط.

بعد مزج المكونات جيدًا نحضر مشط للشعر.

بعد مزج المكونات جيدًا نحضر مشط للشعر. نقوم بتمشيط الشعر، ونقسمه إلى نصفين.

نضع الخليط على الشعر ونقوم بتغطيته بغطاء الشعر.

نترك الشعر لمدة ساعتين تقريبًا.

نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المناسب للشعر.

يجب تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على شعر ناعم مثل الحرير.

أهمية الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن

تحتوي الكوكاكولا على الكثير من الفوائد للشعر، فهي تعالج الشعر من العديد من المشاكل منها تساقط الشعر وتقصفه، وفيما يلي سنذكر أهميتها لفرد الشعر؛