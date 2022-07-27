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الكوارع من أشهي الأكلات المصرية وهي مفيدة لصحة الجسم لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات ومنها الكالسيوم الهام لصحة العظام والمغنسيوم وتساعد أيضا على مد الجسم بالطاقة، وتوجد طرق كثيرة لعملها ومنها المسلوق أو بالخل والثوم أو طاجن كوارع بالبصل أوصلصة واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكوارع بالصلصة بخطوات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الكوارع بالصلصة المكونات: كوارع.

طماطم.

بصل.

سمنة.

ماء مغلي.

مستكة.

ثوم مفروم.

جزر مقطع شرائح.

ورق لورا.

خل.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: أولا نرفع وعاء على النار مع الزيت والمستكة وعندما تذوب نضيف الكوارع ونشوحها جيدا على الجانبين مع رشة من الفلفل الأسود.

نجهز قدر ونضيف بداخله ماء مغلي مع شرائح الجزر وبصلة مقطعة وورق لورا وملح وفلفل أسود وكذلك حبة طماطم مقطعة.

نضع الكوارع في الماء المغلي ونتركها حتى تنضج ثم توضع في مصفاة جانبا نجهز طاسة عميقة على النار مع 2 ملعقة من السمنة.

ثم نضع الثوم المفروم ونقلب حتى يصفر مع الخل وعصير الطماطم ونترك الصلصة حتى تتسبك ثم توضع الكوارع بداخلها.

نجهز طاجن ونضع الكوارع بالصلصة في الفرن 20 دقيقة ثم تقدم وهي ساخنة مع أرز مصري وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكوارع المصرية المكونات: كيلو كوارع.

6 أكواب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة سمنة.

2 حبة مستكة.

بصلة مقطعة أرباع.

حبة طماطم.

حبة جزر.

4 ورق لورا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 فصوص حبهان.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ونصف ملح. طريقة التحضير: نجهز قدر على نار عالية ونضيف كمية مناسبة من الماء المغلي والكوارع ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم تصفي.

نرفع وعاء جديد على النار مع السمنة والمستكة ونضع الكوارع وتقلب جيدا لمدة 5 دقائق ثم نضيف ماء ساخن.

ونضع البصل المقطع والطماطم والجزر مع ورق لورا والخل وباقي المكونات ونترك الكوارع على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد التأكد من نضج الكوارع نضيف الملح والآن أصبحت الكوارع جاهز للطعام عن طريق وضع الكوارع في وعاء التقديم.

مع الشوربة وأرز أبيض ونضيف على الشوربة القليل من عصير الليمون هذه الوجبة غنية بالعناصر المفيدة للجسم وينصح بتناولها على الأقل مرة شهريا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكوارع بالصلصة وسر التسوية بخطوات بسيطة وطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكوارع بالصلصة وسر التسوية بخطوات بسيطة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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