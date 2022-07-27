أقوي مقشر منزلي لتبييض الوجه والجسم وإزالة البثور والجلد الميت هتبقي ملكة جمال من أول دهنة

نجد أن الكثير من السيدات يعانوا من تواجد طبقة من الجلد الميت على وجههم وذلك لعدم الاهتمام ببشرتها بالقدر الكافي، إلى جانب عدم استخدام أي مقشرات طبيعية، ونجد مع تواجدنا في فصل الصيف فنجد أن البشرة تتعرض لكثير من التلوث مع الاتربة وحرارة الشمس والقاسية، وجميع هذه العوامل تساعد على أن البشرة تتعرض إلى الاسمرار والجفاف وتراكم طبقات من الجلد الميت عليها لذلك عمل الكثير من السيدات بشراء المقشرات غالية الثمن ولكن نجدها لا تحقق نتيجة مطلوبة للبشرة، لذلك عملت كل منهم بالبحث عن المقشرات الطبيعية التي تخلصنا من الجلد الميت وسوف نجد أن استخدام السكر أو الملح كمقشرات طبيعية مهم جدا فأنهم يساعدان على التخلص من الجلد الميت، إلى جانب أنهم يعملان على تنشيط الدورة الدموية للبشرة وسوف نوضح طريقة عمل مقشر طبيعي في المنزل بواسطة السكر من خلال هذا المقال.

مكونات عمل مقشر طبيعي

يتكون هذا المقشر من عدة مكونات سهلة وبسيطة وتوجد في جميع منازلنا فهو لا يكلفنا أي تكاليف خارجية وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية

ملعقة سكر.

ملعقة قهوة.

2 ملعقة زيت جونسون.

عصرة ليمون.

طريقة تحضير مقشر طبيعي

يحضر المقشر بخطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات تحضير المقشر من خلال النقاط التالية