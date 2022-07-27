نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الأرز المعمر الحلو بالخطوات والتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل الأرز المعمر الحلو من أسهل طرق عمل الحلويات وأوفرها للوقت والجهد ,وقد اشتهر الأرز المعمر الحلو في كل البلاد وخاصة مصر والدول العربية لما يحتويه من طعم ومذاق مميز بالإضافة إلي الفائدة الكبيرة لأنة يحتوى علي كمية كبيرة من اللبن والذي يعد المصدر الرئيسي للكالسيوم وتقويه العظام لذلك يحرص الآباء والأمهات على تقديم الأرز المعمر لأبنائهم سواء كان أرز معمر حلو أو حاذق , أما الآن سنقدم طريقه عمل الأرز المعمر الحلو .

طريقة عمل الأرز المعمر وما هي المقادير المطلوبة

في البداية يجب علينا تشغيل الفرن أولاً من الأعلى والأسفل حتي يكون ساخنا عندما نضع فيه طاجن الأرز المعمر ويعطينا النتيجة المرغوبة ثم نقوم بتحضير المقادير وتنفيذ الخطوات والمقادير كالآتي:

(2) كوب من الأرز.

كيلو من اللبن.

(2) كوب سكر أو كوب ونصف حسب الرغبة.

نصف كوب سمن.

نصف كوب قشطه.

ربع كوب جوز هند.

ربع كوب زبيب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات تحضير الأرز المعمّر الحلو

في البداية يتم نقع الأرز لمدة ساعة ثم تصفيته جيداً ثم نحضر وعاء كبير أو طاجن مدهون بالسمن ونضع فيه اللبن والسكر والسمن ويتم تسخينه علي النار ثم نسكب عليه الأرز ونقلب جيدا , بعد ذلك يتم إضافة جوز الهند والزبيب والفانيليا والقشطة ونتركهم جميعا علي النار حتي تمام الغليان لمده تتراوح من 3 إلى 5 دقائق ثم يتم وضعه داخل الفرن الذي تم تسخينه مسبقاً مع مراعاة أن يعلو اللبن فوق الأرز بمقدار صغير في طول عقلة الإصبع ونتأكد من أن الفرن من أعلي (الشواية) تعمل لأنها ستعمل علي تحمير وجه الأرز المعمر وإعطائه الشكل المرغوب كما يتم تقديمه في المطاعم , وبعد عشر دقائق سيكون وجه الأرز المعمر قد وصل إلى درجة التحمير المطلوبة وقتها يتم إطفاء الفرن من أعلي (الشواية) ونترك فقط الفرن من أسفل لمدة ساعة إلا ربع تقريبا علي نار هادئة بعدها نخرج طاجن الأرز المعمر من الفرن ويتم تقطيعه وتقديمه.

يجب علينا الأخذ في الاعتبار أن الإفراط في تناول الحلويات يؤذى صحة الإنسان ويزيد من فرص إصابته بالأمراض الخطيرة لذلك علينا الاعتدال في كمية أكل الحلويات كما علينا اتباع تعليمات وزارة الصحة السعودية ” التوعية الصحية ” للحفاظ علي أمننا وسلامتنا .