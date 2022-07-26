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طريقة عمل المكرونه بينك صوص في المنزل تبحث كثير من سيدات المنزل عن أسهل الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت قليل مع استخدامها وبالتالي يمكن تجهيز المكرونة بطريقة مميزة لأنها تختلط مع الطماطم والقوام كريمي، لهذا سوف نوضح لكم المكونات والخطوات من خلال السطور التالية. مقادير عمل المكرونة بينك صوص المكونات 500 جرام مكرونة

40 جرام زبدة غير مملحة

ربع ملعقة رقائق الفلفل الأحمر

اثنين فص ثوم مفروم

اثنين حبة متوسطة من الكراث مقطعة مكعبات

200 مللي قشطة مزدوجة

6 أوراق ريحان ريحان طازج

ملعقة بقدونس مفروم

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من الملح

30 جرام جبنة بارميزان

نصف كوب حليب كامل الدسم

كوب باستا هريس الطماطم

40 جرام زبدة غير مملح طريقة تجهيز المكرونة بينك صوص يتم تجهيز وعاء كبير ونضع فيه الماء وإضافة الملح والزيت ليتم سلق المكرونة أو يمكن اتباع التعليمات الموجودة على العبوة.

بعد ذلك يتم الاحتفاظ باثنين كوب من ماء المكرونة قبل تصفيتها بعد ذلك يتم تسخين مقلاة عميقة ووضعها على النار ثم إضافة الزبدة.

بعد ذلك نضع الثوم والزبدة لمدة دقيقتين ونبدأ بوضع رقائق الفلفل الأحمر ويترك على النار مع التقليب لمدة دقيقتين.

بعد ذلك يتم إضافة النبيذ الأحمر ويترك حتى يتبخر ثم اضيفي صلصة الطماطم أو الباستا وتترك على نار هادئة.

بعد ذلك نقوم بإضافة القشطة والحليب وتترك الصلصة حتى تغلي لمدة ثلاث دقائق بعد ذلك يتم وضع أوراق الريحان وجبنة البارميزان المبشور.

ثم نبدأ بإضافة الملح والفلفل المطحون ويتم وضع المكرونة إلى المقلاة وإضافة عليها الصلصة لتغطيتها ثم نقوم بوضع البقدونس الطازج بعد ذلك يتم تناولها ويمكن إضافة قليل من ضمن البارميزان المبشور على الوجه وتناولها وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونه بينك صوص فى المنزل - ثقفني

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