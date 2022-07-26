تخسيس الجسم كله بأقل وقت ومجهود هو الهدف الذي يسعى إليه الكثير من الناس للحصول على الشكل والوزن المثالي في أسرع وقت ولكن يجب علينا الاعتدال في تطبيق نظام التخسيس ولا نقسوا على أنفسنا لأن انخفاض الوزن بسرعه وبشكل كبير يؤدى إلى ظهور مشاكل صحية مثل ( الصداع – الجفاف- زيادة احتمال الإصابة بحصوات المرارة), لذلك علينا أولاً تقليل السعرات الحرارية بمقدار صغير حوالى 500 سعرة حرارية في اليوم بهذا الشكل نعمل على انقاص الوزن بشكل صحي وآمن .

تخسيس الجسم كله بالخطوات

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين: لأن تناول البروتين يشعر الجسم بالامتلاء ويشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون, كما أنه يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات ويشجع الجسم على حرق الدهون. تناول عدة وجبات صغيرة خلال اليوم: حيث أنه ثبت أن الأشخاص الذين يتناولون 4 إلى 5 وجبات في اليوم بدل من 3 ينجحون بشكل أسرع في السيطرة على شهيتهم وعلى وزنهم . شرب الماء الكثير: يجب علينا شرب كمية كافية من المياه قبل الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة ليشعر الجسم بالشبع والامتلاء وتكفيه كمية قليلة من الأكل. نختار الوجبات منخفضة السعرات الحرارية وخصوصاً الوجبة الليلية: حيث أن تناول سعرات حرارية أقل من حاجة الجسم يجبر الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة لتعويض نقص السعرات وبهذا تقل كمية الدهون في أجسامنا. تناول الأطعمة المفضلة بكميات محددة: من الممكن أن نأكل جميع الأكل المحبب لدينا لكن بكميات قليلة. تجنب الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكر أو النشويات: يمكن استبدال السكر والنشويات بالفواكه والخضروات. النوم وقت كافي:عندما يأخذ الجسم القسط الكافي من الراحة وننام على الأقل من 6 إلى 8 ساعات يومياً ستكون أجسامنا أكثر صحة وجمالاً. ممارسة التمارين الرياضية: تعد ممارسة التمارين الرياضية من أسرع الطرق على الإطلاق في فقدان الوزن وشد الجسم والحصول على المظهر المثالي. تناول وجبة الفطور دائماً: إذا لم نتناول وجبة الفطور سنصبح أكثر جوعاً ويؤدى ذلك إلى زيادة الوزن. تناول الأطعمة الغنية بالألياف: لأنها تساعد على الهضم وتعمل على خفض الكولسترول. تقليل تناول الوجبات السريعة: مثل الوجبات الجاهزة خارج المنزل والحلويات لاحتواءها على سعرات حرارية مرتفعة وافتقارها للمكونات الصحية. زيادة النشاط البدني: يعنى زيادة الحركة اليومية مثل المشي والجري وركوب الدراجات. شرب مشروبات ساخنة تساعد على حرق الدهون: مثل الزنجبيل والقرفة والشاي الأخضر.

من المهم جداً للأشخاص الذين يتبعون أنظمة التخسيس أن يتناولوا المكملات الغذائية حتى لا يعانى الجسم من نقص للفيتامينات والمعادن, أما بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة التخسيس ولا يستشعرون النتيجة فعليهم زيارة الطبيب لأن في هذه الحالة قد تكون زيادة الوزن ناتجة عن أمراض اضطرابات الغدة الدرقية وسيصبح الأمر سهلاً عند أخذ الدواء المناسب لعلاج اضطراب الغدة الدرقية.وعلينا أيضاً اتباع إرشادات وزارة الصحة السعودية (التوعية الصحية)للحفاظ على صحتنا.