معجزة ربانية كريم النشا وماء الورد يزيل التجاعيد ويفتح البشرة ١٠ درجات

يعتبر كريم النشا وماء الورد من الكريمات الرائعة التي تنعش البشرة وتجديد خلايا البشرة الميتة وتحميها من الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً، كما على تفتيح البشرة وتوريدها ومنحها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال، وهو يتميز بقدرته الفعالة على إخراج البثور السوداء التي تتراكم داخل المسام الواسعة، ويعمل على تبييض المناطق الداكنة بالجسم وتزيد من جمال ونعومة البشرة، وهو يجعل البشرة ناعمة ويحافظ عليها من الجفاف والتشققات الجلدية التي تجعل البشرة خشن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم النشا وماء الورد الرهيب

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد والنشا ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نضيف الفازلين الطبي ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بدهن الوجه كل ليلة بالكريم حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة طول العمر. يفضل استخدام الكريم على البشرة بشكل دائم حتى نجعلها بيضاء وجميلة ونمنحها نعومة حيوية.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد كثيرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد. يمنح البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أكثر جمالاً. يقضي على التجاعيد نهائياً والخطوط الرفيعة. كما يعمل على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام. يعطي للبشرة النعومة والترطيب ويجعلها كبشرة الأطفال. كما يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات الجلدية. كما يعمل على توحيد لون البشرة وإعادة لونها الطبيعي إليها بشكل مبهر. يخلص البشرة من التجاعيد ويجعلها ناعمة وجميلة طول العمر. يعطي للبشرة الحيوية ويجعلها نضرة وجميلة طول الوقت. يجعلها ناعمة ويحارب البكتيريا والفطريات.

ماسك ماء الورد والنشا لتبييض البشرة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك وهى كالتالي:-