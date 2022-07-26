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طريقة عمل المسخن في وقت سريع بمذاق مميز المسخن هي أكله يتم تجهيزها في المطبخ الفلسطيني ولكن اشتهرت كثيراً في العديد من الدول العربية وقاموا بإضافة العديد من المكونات الأخرى وأصبحت من الأطباق الرئيسية منذ قديم الزمن، وبالتالي يعتبر المسخن من أكثر الأكلات الشعبية القديمة ولا تحتاج كثير من الوقت ويتم تناولها بجانب صوص الشمندر الأبيض ويتم إضافة عليها الثوم والليمون واللبنة أو يمكن إضافة الصوص الأخضر الذي يتم تجهيزه من الفلفل الحار والبقدونس، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات والمكونات المطلوبة. طريقة عمل المسخن المكونات، اثنين دجاجة مقطعة إلى نصفين

خمس حبات متوسطة من البصل المبشور

بصلة كبيرة مقطعه أربع أجزاء

نصف كوب زيت زيتون

ملعقة من الملح

ثلاث حبات من الهيل

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

خبز إيراني

صنوبر وسماق للتزيين

ملعقة كبيرة من السماق

قليل من ورق الغار طريقة تحضير المسخن نقوم بوضع الدجاج في وعاء على النار ونضيف عليه الماء الساخن ويترك على النار متوسطة حتى يغلي وينضج. بعد ذلك يتم إضافة البصل المقطعة والهيل ونقوم بوضع القرفة وورق الغار. بعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود ويترك لمدة نصف ساعة حتى يبرد ثم نقوم بإضافة كمية من البصل في وعاء آخر وإضافة الزيت ويترك الخليط حتى يذبل لمدة 15 دقيقة تقريباً. نبدأ بإضافة البهارات ونضع الملح والسماق والفلفل ثم نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها الزيت ونبدأ بتوزيع قطع الدجاج في الصينية وإضافة عليها الزيت مع البصل ووضعها في الفرن وتشغيل الشواية حتى يصبح لون الدجاج أحمر. بعد ذلك نقوم بوضع رغيف الخبز في البصل السابق ونضع على هيئة مثلث ثم نضع في الصينية ونضع فوق البصل على قطع الدجاج الموجود في الصينية وإضافة الصنوبر والسماق ويترك لمدة ثلاث دقائق ثم يتم وضع في أطباق التقديم وتناوله مع صوص الزبادي وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل المسخن في وقت سريع بمذاق مميز - ثقفني

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