طريقة تفتيح البشرة بعد المصيف بطريقة طبيعية وآمنة 

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عمر شويل - جدة طريقة تفتيح البشرة بعد المصيف بطريقة طبيعية يبحث كثير من الرجال والنساء عن أفضل الطرق التي تساعدهم على تفتيح البشرة بعد انتهاء المصيف لأنها تتسبب في حدوث اسمرار للبشرة بسبب حروق الشمس ويجب علاجها في الحال بالعلاجات المناسبة حتى لا تسبب أي آثار جانبية على الجلد، ولكن ينبغي على الجميع أن يقوموا بوضع كريم للشمس قبل التعرض إليها للحفاظ على الجلد وبالتالي سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طرق تفتيح البشرة بعد على المصيف للرجال والنساء.

طريقة تفتيح البشرة بعد المصيف

استخدام مرطب طبيعي

إذا كنت من أصحاب البشرة الجافة يمكنك وضع مرطب خفيف على البشرة مثل الفازلين لأنه يحافظ على البشرة وبالتالي يجب عدم التعرض للشمس عند وضعه على الوجه.

تقشير البشرة

يمكن تقشير البشرة من خلال استخدام الغسول أو تدليك البشرة على هيئة حركات دائرية ليتم تنشيط الدورة الدموية ويمنع استخدام جهاز التنظيف في تقشير البشرة.

استخدام الصبار للوجه

يعتبر الصبار من أفضل المكونات الطبيعية والآمنة التي تحافظ على نعومة الجلد وعلاج حروق الشمس ويساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع.

وصفة البطاطس لحروق الشمس

البطاطس يوجد فيها بعض المواد التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة حيث تحتوي البطاطس على مادة يساعد على تفتيح البشرة حيث يمكن وضع شرائح البطاطس أو عمل عصير ووضعه على الجلد لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك تشطف بالماء الفاتر.

وصفة اللبن الرائب

يمكن استخدام اللبن الرائب في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وخاصة أصحاب البشرة الدهنية لأن اللبن يحتوى على بعض الأحماض الدهنية التي تعمل على علاجها.

وصفة زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند لترطيب البشرة وتفتيحها ولكن يجب عدم التعرض للشمس عند وضع زيت جوز الهند.

وصفة التفاح والعسل

يحتوي هذا الخليط على مواد تعمل على ترطيب البشرة ومضادات للأكسدة والبكتيريا وتقلل الجفاف الموجودة على البشرة وتوحيد لون البشرة الداكن وتفتيحها بشكل آمن.