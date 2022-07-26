انك تكوني شخصية ودودة دي حاجة جميلة.. الدراسات بتقول إن إظهار الاهتمام بصدق للناس مش بس هيخلي عندك أصدقاء كثير، لكن كمان ممكن يكون سبب في ترقيتك في الشغل، علماء النفس بيقولوا إن الأشخاص المحبوبة هم الأكثر نجاحا في الحياة المهنية، وإن دي مش مصادفة، الود والثقة بيخلوا الناس أكثر جاذبية، وده بدوره بيخلي الآخرين ينجذبون لينا، والحقيقة انه عكس كل الكلام اللي ممكن تقريه على السوشال ميديا او يتقالك من بعض الناس، انك تبقى شخص مُراعي ولطيف دي علامات قوة مش ضعف، عشان كده هنقولك 9 حاجات بتظهر إنك ودودة وواثقة من نفسك

علامات قوة مش ضعف.. 9 حاجات بتظهر إنك شخصية ودودة وواثقة من نفسك

عند عرض الشاي أو القهوة، اطلبي الماء

قبل بداية أي مقابلة شغل، ممكن أن يتعرض عليكي القهوة أو الشاي. حتى لو كنتي عايزة تشربي حاجة تفوقك أو تنعشك، افتكري إنك في مقابلة شغل مش في كافية، ممكن تطلبي كوباية مياه بس عشان متزعجيش حد أو تخلي حد يروح يجيبلك شاي أو قهوة وده دايما بيسيب انطباع كويس للناس.

اتفاعلي مع الكلام

التفاعل والإيماءات مع الناس عادة كويسة عشان بتبينلهم إنك مهتمة بالكلام ومركزة ولكن متبالغيش في استخدامهم كتير عشان ميتفهمش إنك بتحاولي توافقي على كل حاجة وخلاص.

من علامات كونك شخصية ودودة .. اسألي الناس عن آرائهم

بيتردد معظمنا في سؤال الناس عن رأيهم أو نصيحتهم بسبب الخوف من إننا نضايقهم، وبننسى أن الناس بتحب تحس بالتقدير فلما بنطلب النصيحة، بنظهر لهم إننا بنقدر رأيهم، وانك تسألي الناس عن رأيهم دي من اكتر الحاجات اللي بتبين انك شخصية ودودة

بدل ما تقولي إن عندك أكل باقي، قولي إنك عملتي زيادة

انك تبقي شخصية ودودة بيكون اختيار الكلام جزء مهم جدا لادراكنا للناس وتقديرنا ليهم، لو كنتي بتقدمي لأصدقائك أكل متبقي عندك، فمتقوليش إن ده بقايا الأكل عشان هيحسوا إنك بتحاولي تتخلصي منه بس، لكن ممكن تقولي إنك عملتي أكل زيادة وده هيبقى أفضل كتير وهيبين إنك مهتمة بضيافتهم وهيسيب انطباع كويس ليهم.

ما تخفيش أغلاطك أو عيوبك

محدش مثالي، ومش عشان انتي شخصية ودودة ده معناه انه تخفي اغلاطك، بالعكس مفيش داعي للتظاهر بإننا مثاليين والتظاهر بإننا مفيناش عيوب بيكون سمة من سمات الأشخاص الغير آمنين، عشان كده لو عايزة تبيني إنك واثقة من نفسك، فما تخافيش إنك تغلطي.

الناس بتشوف إن اللي بيقولوا عيوبهم بيكونوا أكثر صدقا وبتكون علامة إنهم واثقين في نفسهم، وكمان هيشوفوا إنك جذابة ومحبوبة أكثر وهيخلق الصدق تواصل بينكم بدل ما يشوفوكي تهديد ليهم.

ما تتصرفيش كأنك عارفة كل حاجة

الكلام مع الأشخاص اللي بتتصرف كأنها عارفة كل حاجة ممكن يكون محبط جدا، لأن اعتقادك بإنهم ممكن ينبهروا بحكمتك وتصرفاتك بتتقلب للعكس وبتوضح إنك بتتباهي عشان تخفي مخاوفك.والأهم من كده، إن عادة اللي بيكون عنده إجابة على كل حاجة وفاهم في كل حاجة بيتشاف إنه شخص متلاعب ومبيكونش أبدا جذاب.

لو حد قالك إنه بيحب حاجة معينه اكتبيها عشان تقدري تهاديه بيها بعدين:

ممكن شراء الهدايا يكون تجربة مرهقة للكثير مننا، لأن غالبًا ما بيبقاش عندنا أفكار للهدايا. ومع كده، فإنك تسمعي لهوايات الناس ورغباتهم ممكن يسهل عليكي المهمة دي. سر اختيار الهدايا هو الانتباه للأشخاص اللي حواليكي. لما يتكلم شخص أنت مهتمة بيه عن حاجة بيحبها أو محتاج ليها، اكتبيها وفي وقت ما تحتاجي تجيبي له هدية هتكوني عارفة بالظبط هتشتري إيه.

لو في عزومة، حطي قائمة مكونات الأكل في مكان ظاهر

في مرحلة ما من حياتك، ممكن أنك تعملي أو تحضري حفلة أو احتفال حيث إن كل شخص لازم يجيب معاه حاجة تتاكل يشارك بيها. لو مكنتيش عارفة كويس الناس اللي معزومة زي إنهم يكونوا (زملاء الشغل)، فاكتبي قائمة بالمكونات وحطيها في مكان ظاهر قدام الأكل؛ عشان يعرف الناس المصابة بالحساسية أو اللي متبعين نظام غذائي معين لو الأكل مناسب ليهم من غير قلق إن الأكل يضرهم.

لو حد من أفراد أسرتك بيعاني من قلق التليفون، فابدأي في جدولة المكالمات معاه:

القلق من التليفون موضوع شائع بين الناس اللي بتعاني من القلق الاجتماعي. بالنسبة لهم، ممكن المكالمات أو استقبالها يعمل شعور بعدم الارتياح والضغط. وعشان كده يبذلوا مجهود كبير عشان يتجنبوا الرد على أي مكالمة، لو لاحظتي أن حد من أفراد أسرتك عنده قلق اجتماعي، فما تفترضيش أنه مش مهتم لأمرك. ممكن ترتبي معاه أوقات معينة للمكالمات وده ممكن يخلي التجربة أقل إرهاقًا.