نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير خلطة بهارات البطاطس المقلية إضافة رائعة للبطاطس لن تستغني عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بهارات البطاطس المقلية ، من ألذ أنواع البهار التي يمكن تحضيرها، وسيضيف هذا البهار مذاق خاص ولذيذ للغاية لوجبة البطاطس المقلية، كما أن البطاطس المقلية مفضلة لدي الجميع بدون أي إضافة، ولكن تجربة إضافة هذه البهارات للبطاطس ستجعل من البطاطس التقليدية وجبة مميزة ورائعة وستزيد من لذتها ولن يتم الاستغناء عن هذه البهارات ثانية.

كما أن مكونات هذا البهار متوفرة في المنزل وبسيطة للغاية وغير مكلفة بالمرة، كما يوجد العديد من البهارات ذات المذاق المميز والنكهة القوية التي يمكن إعدادها بالمنزل وإضافتها للوصفات المختلفة مثل خلطة بهارات الحواوشي وخلطة بهارات الشاورما السوري المميزة، وسنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطة البطاطس المقلية.

مكونات بهارات البطاطس المقلية

تتميز هذه البهارات ببساطة مكوناتها وتوفرها في أغلب المطابخ كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي على مكوناتها وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

٢ ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

٢ ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة بقدونس مجفف مطحون.

ملعقة كبيرة فلفل أبيض.

٤ ملعقة كبيرة من البابريكا.

٢ ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الشطة (اختياري).

طريقة التحضير

طريقة تحضير البهارات عموما تكون من أسهل ما يكون وطريقة تحضير توابل البطاطس كالتالي:

نقوم بطحن كل بهار على حدة، ثم نقوم بإحضار إناء ونضع فيه جميع البهارات.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض بواسطة ملعقة الطعام حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم تكون البهارات جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

نصائح لحفظ وتخزين البهارات

هناك عدة نصائح يمكن الأخذ بها للحفاظ على البهارات وعلى نكهتها القوية لأطول فترة ممكنة.