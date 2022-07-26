هيبقي حرير.. اسرار الكيراتين المنزلى للشعر فرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد خطوة بخطوة بدون كوافير

تعرفي على طريقة عمل الكيراتين للشعر الخشن والمجعد، وفي موضوعنا هذا نختص بالكيراتين الوصفات الطبيعية التي نقوم بتحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية بحتة وبدون أي تدخل كيميائي، ولكن بالنسبة إلى كيراتين فرد الشعر سواء بالكريمات أو ماكينات الفرد فهي وسيلة غير جيدة تمامًا بالنسبة إلى الشعر، فهي تعطي نتيجة ممتازة في البداية ولكن بعد أن يزول مفعولها يعطي يصبح الشعر أسوأ مما كان عليه وقد تتسبب أيضًا في حرق الشعر.

طريقة عمل الكيراتين للشعر للخشن والمجعّد

المكونات المطلوبة لعمل الكيراتين:-

كيس خميرة فورية جاهزة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح.

خطوات وطريقة عمل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر:-

أضيفي كل المكونات مع بعضها حتى يصبح خلطهما خلط جيد يصعب فصل مكوناته مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في وعاء عميق وبلاستيكية واتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تختمر الوصفة وتتفاعل المكونات.

اغسلي شعرك وقومي بتنظيفه من الزيوت والكريمات لأنه من الضروري أن تضعيه على شعر نظيف ثم قومي بتطبيق الخليط عليه.

قسمي شعرك إلى خمسة أقسام وعلى كل قسم قومي بفرده عليها من أول فروة الرأس حتى أطرافه ثم قومي بتركها عليه لمدة ساعتين على الأقل.

احرصي على تغطية شعرك أثناء انتظار الوصفة بغطاء رأس بلاستيكي أو غطاء حراري ثم قومي بعد ذلك بشطف شعرك.

عند شطف شعرك يجب شطفه بماء بارد وشامبو أو بلسم خالي من أي مركبات كيميائية ثم قومي بتجفيفه وترطيبه بكريم مرطب و استخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

مدى استجابة الشعر للكيراتين

تختلف استجابة الشعر للكيراتين الجاهز وفقًا لبعض العوامل وتتمثل هذه العوامل في كل مما يلي:-