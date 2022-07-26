كريم لبان الذكر غني بالكولاجين يغنيكي عن كل الكريمات ويجعل بشرتك كبشرة الأطفال 

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين، نتعرف على أهميته وذلك من خلال الآتي من تلك الفقرات، حيث يعد هذا المكون الطبيعي من أكثر المكونات الطبيعية والتي تعمل على تحسين مستوى نضارة البشرة، وهناك عدة وصفات مختلفة للبان الذكر، وعبر هذا التقرير الآتي نوضح أهم الخلطات الفعالة ذات التأثير المميز للحصول على بشرة نضرة خالية من التصبغات، وتعمل على توحيد لون الجلد ووقايته من التعرض لخطر الشيخوخة المبكرة، وفيما يلي أهم مقادير وصفات طبيعية مكونها الرئيسي هو منقوع مكون لبان الذكر، وطريقة التحضير.

كريم لبان الذكر غني بالكولاجين

كريم لبان الذكر للبشرة من الممكن الاعتماد على وصفته الطبيعية، والتي تعزز من نضارة الوجه، ومن الممكن تحضيرها كالتالي:

المكونات

ربع كوب مكون منقوع لبان الذكر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من قطرات الليمون.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

يتم إحضار الوعاء الملائم.

يوضع الزبادي مع منقوع اللبان الذكر.

التقليب ما بين المكونين.

إضافة قطرات اليمون مع التقليب.

بتجانس المكونات يصبح هذا الماسك جاهز للتطبيق.

من الممكن تطبيق الخليط مرتين بالأسبوع.

• يعمل الخليط على شد البشرة، والتخلص التام من أي ترهلات بالوجه.

وصفة منقوع لبان الذكر وزيت الأفوكادو لتبيض البشرة

تستطيع كل الفتاة الاستفادة من تلك الخلطة الطبيعية والتي نحتاج فيها للمكونات الآتية:

منقوع لبان الذكر بقدر ربع كوب.

ملعقتان مكون زيت الأفوكادو.

قطرت مكون زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من مادة شمع العسل.

طريقة التحضير

يتم تذويب شمع العسل فوق حمام من الماء الساخن، وذلك في وعاء ملائم.

يتم وضع الكمية المذكورة من منقوع اللبان الـذكر، ومن ثم يتم التحريك للمكونين معا.

يتم وضع كمية زيت جـوز الهند، مع بقية المكونات والتحريك المستمر للمكونات.

بعد إعداد الخليط يتم تطبيقه على الفور مدة حوالي من 10 إلى 15 دقيقة، ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

أهم فوائد منقوع لبان الذكر للبشرة