زي محلات المالكي طريقة عمل الارز باللبن مثل الجاهز وارز باللبن بالكريم شانتيه بطريقة فاطمة ابو حاتي

من أهم الحلويات وأكثرها شعبية ، أرز الحليب ، حلوى منعشة وحلوة ومفيدة. ما هي أفضل طريقة لتحضير الأرز بالحليب والقشدة لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وهي مفيدة جدًا؟ أفضل طريقة لصنع الأرز بالحليب ، إذا جربت الكثير من الأرز بالحليب ولم يتغير ولم يكن طعمه مثل ما اعتدت عليه في المالكي أو المتاجر الأخرى ، فهو ما زلت متأكدًا من عدم معرفة كيف. هل تعلم أن أرز الحليب من أشهر الحلويات في مصر ، تقدمه العائلات المصرية بأكثر من طريقة ، وطريقة إضافته مختلفة أيضًا ، ويحبها الجميع ، كبيرها وصغيرها.

طريقة عمل الارز باللبن زي المحلات

مكونات الارز باللبن زي المالكي :

١كيلو من الحليب

نصف كوب من ارز المنقوع

سكر حسب الذوق

١/٢ ملعقة فانيليا

مكسرات

طريقة عمل الارز بالحليب مثل الجاهز:

اولا قومي بغسل الارز جيدا حتى تتأكدي ان تم تنظيفه ، ثم قومي بنقع الارز مدة ثلاثين دقيقة ثانيا قومي بوضع الارز في وعاء به كوب من الماء واتركيه حتى يتم الغليان ويشرب الارز جميع الماء الموجوده ، ثم قومي بسكب الحليب والذي تم تسخينه من قبل على الارز مع استمرار التقليب حتى لا يغلى اللبن او يلتصق الارز ويحترق . ثم عندما يتكاثف الحليب ويثقل قومي بااضافة القشطة والفانليا والسكر المراد وضعه مع التقليب المستمر حتي ينضج الارز تماما ، ثم قومي بسكب خليط الارز في بولات التقديم مع وضعها في المبرد مدة ساعة او اكثر وتزين بالمكسرات وبالهنا

عمل الارز باللبن بالكريم شانتيه بطريقة فاطمة ابو حاتي

مكونات :

اثنان كيلو من اللبن

كوب من الارز المصري

كوب لبن بارد

ملعقتين من النشا

ملعقتين كريم شانتية بورد

ملعقة من الفانيليا

طريقة تحضير الارز باللبن بالكريم شانتيه: