نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي محلات المالكي طريقة عمل الارز باللبن مثل الجاهز وارز باللبن بالكريم شانتيه بطريقة فاطمة ابو حاتي في المقال التالي
من أهم الحلويات وأكثرها شعبية ، أرز الحليب ، حلوى منعشة وحلوة ومفيدة. ما هي أفضل طريقة لتحضير الأرز بالحليب والقشدة لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية وهي مفيدة جدًا؟ أفضل طريقة لصنع الأرز بالحليب ، إذا جربت الكثير من الأرز بالحليب ولم يتغير ولم يكن طعمه مثل ما اعتدت عليه في المالكي أو المتاجر الأخرى ، فهو ما زلت متأكدًا من عدم معرفة كيف. هل تعلم أن أرز الحليب من أشهر الحلويات في مصر ، تقدمه العائلات المصرية بأكثر من طريقة ، وطريقة إضافته مختلفة أيضًا ، ويحبها الجميع ، كبيرها وصغيرها.
طريقة عمل الارز باللبن زي المحلات
مكونات الارز باللبن زي المالكي :
- ١كيلو من الحليب
- نصف كوب من ارز المنقوع
- سكر حسب الذوق
- ١/٢ ملعقة فانيليا
- مكسرات
طريقة عمل الارز بالحليب مثل الجاهز:
- اولا قومي بغسل الارز جيدا حتى تتأكدي ان تم تنظيفه ، ثم قومي بنقع الارز مدة ثلاثين دقيقة
- ثانيا قومي بوضع الارز في وعاء به كوب من الماء واتركيه حتى يتم الغليان ويشرب الارز جميع الماء الموجوده ، ثم قومي بسكب الحليب والذي تم تسخينه من قبل على الارز مع استمرار التقليب حتى لا يغلى اللبن او يلتصق الارز ويحترق .
- ثم عندما يتكاثف الحليب ويثقل قومي بااضافة القشطة والفانليا والسكر المراد وضعه مع التقليب المستمر حتي ينضج الارز تماما ، ثم قومي بسكب خليط الارز في بولات التقديم مع وضعها في المبرد مدة ساعة او اكثر وتزين بالمكسرات وبالهنا
عمل الارز باللبن بالكريم شانتيه بطريقة فاطمة ابو حاتي
مكونات :
- اثنان كيلو من اللبن
- كوب من الارز المصري
- كوب لبن بارد
- ملعقتين من النشا
- ملعقتين كريم شانتية بورد
- ملعقة من الفانيليا
طريقة تحضير الارز باللبن بالكريم شانتيه:
- بعد غسل الارز جيدا قومي بوضع الحليب في وعاء على النار ومن ثم ضعي الارز المصفى
- يترك حتى الغليان ثم قومي بااضافة السكر والفانيليا ، ثم قومي بتذويب النشا مع الكريمه ثم قومي بااضافته للارز مع التقليب ويترك على النار لاكتمال النضج ويقدم في اطباق التقديم مع المكسرات حسب الرغبة .
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