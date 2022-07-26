مقشر القهوة للوجه سيجعل بشرتك شابة حتي لو كان عمرك فوق 60 بشرة صافية وخالية من اي تجاعيد

مقشر القهوة للوجه، تتمتع القهوة المطحونة بالكثير من الفوائد للبشرة، نظراً لاحتوائها على مادة الكافيين، التي تعمل على تعزيز إنتاج مادة الكولاجين، وهي المادة المسئولة عن شد البشرة وتصحيح مظهرها، كما تتمثل الفائدة الرئيسية في القهوة في أنها تعمل على تفتيح البشرة من خلال تقشيرها لإزالة الخلايا الميتة، وتحفيز الجلد لإنتاج خلايا جديدة، بما يمنح البشرة الحيوية والنضارة المطلوبة.

مقشر القهوة للوجه

المكونات

3 ملاعق من مسحوق القهوة.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض البكر.

طريقة التحضير

قومي بخلط مسحوق القهوة مع العسل الأبيض جيداً، حتى يمتزجا معاً، وتتكون عجينة متماسكة القوام.

اغسلي بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم جففيها جيداً.

افردي الماسك على بشرتك، ثم انتظري ربع ساعة.

ابدئي بتدليك بشرتك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

وصفة القهوة والبيض لتبيض البشرة

المكونات

ملعقتان من القهوة.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

قومي بمزج القهوة مع البيضة بعد خفقها جيداً، إلى أن تحصلي على خليط متجانس القوام.

افردي الماسك على بشرتك، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تماماً.

قومي بتدليك بشرتك جيداً بحركات دائرية باستخدام أصابعك، ثم اشطفي بشرتك بعدها بالماء والغسول المناسب.

قومي بترطيب بشرتك باستخدام سيروم أو نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

احرصي على تطبيق تلك الوصفة مرة واحدة إلى مرتين كل أسبوع، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت أفتح أنعم من ذي قبل.

وصفة البن وجل الصبار لتقشير البشرة 1-

ملعقتان من مسحوق البن.

ملعقتان من جل الصبار.

طريقة التحضير

قومي بمزج القهوة مع جل الصبار في وعاء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً، حتى تحصلي على ماسك ذي قوما متجانس.

طبقي الماسك على بشرتك جيداً (الوجه والرقبة)، ثم اتركيه لمدة تتراوح من (15-20 دقيقة).

قومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية، ثم اشطفيها بالماء البارد (من أجل إغلاق مسامات بشرتك).

أعيدي تكرار تلك الوصفة مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع، من أجل التخلص من الخلايا الميتة، وستحصلين على بشرة بيضاء موحدة اللون وذات مظهر ناعم وجذاب.

هناك طريقة أخري لتقشير البشرة في المنزل طبيعيا عن طريق استخدام قناع الجيلاتبن فيمكن خلط كلا من ملعقة من الجيلاتين مع ملعقتين من الحليب مع زيت اللافندر ويتم تسخين هذه المكونات في حمام ماءي ثم أتركي الخليط حتي يبرد وقومي بوضع الخليط علي البشرة وأترك لمدة ربع ساعة لكي يجف تمام

تبيض البشرة أصبح سهلا ويمكن أن يتم باستخدام مواد طبيعية وهذه الوصفة يتم استخدام الخميرة فقومي بحبك كلا من الخميرة مع ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون وامزجي المكونات جميعا مع بعضهم ثم عليك بوضع الخليط على البشرة ويترك حتي يجف تماما ثم يغسل الوجه بالماء يتم تكرار الوصفة مرة اسبوعيا