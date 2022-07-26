نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينورك.. كريم نيفيا والليمون المبهر في تبييض الجسم والبشرة في دقائق أقوي خلطة سحريه لجمالك في المقال التالي
تعرفي على كيفية عمل وصفة كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة ومناطق الجسم المختلفة، حيث يعد كريم نيفيا هو من أفضل الكريمات الطبية التي تستخدم ولها فوائد متعددة على جميع جوانب الجسم المختلفة، حيث أن القهوة أيضًا من المكونات الطبيعية التي لها خصائص تقضي على أي اسمرار ومناطق داكنة في الجسم، ولذلك فإن هذه الوصفة من الوصفات المفيدة جدًا للعرائس الجديدة وسنقوم بتوضيح طريقة عملها بالخطوات فيما يلي:-
طريقة تحضير واستخدام كريم نيفيا والقهوة للتفتيح
المكونات المطلوبة:-
- كريم نيفيا الأزرق من الصيدلية.
- ملعقتان كبيرتان من بن القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
خطوات تحضير كريم نيفِيْا والقهوة لتبييض البشرة والجسم
باستخدام المكونات السابقة يمكنك الحصول على جسم وبشرة ناعمة وبيضاء تمامًا من خلال تحضير الوصفة التالية بالخطوات:-
- أول خطوة وأهمها هي أن تقومي بتنظيف بشرتك أو المنطقة التي ترغبين في تفتيحها من أي أتربة أو كريمات أو أي شوائب.
- بعد ذلك قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها في علبة صغيرة حتى تتجانس ثم ابدئي في توزيعها على المناطق الداكنة.
- دلكي لمدة دقيقتين تقريبًا ثم اتركيها على جلدك لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تصبح جافة على المنطقة ثم قومي بغسلها بماء بارد وغسول مناسب.
- احرصي على استخدام هذا الكريم مرتين من كل أسبوع على الأقل وستجدي نتائج مبهرة في وقت قصير تمامًا.
أهم فوائد كريم نيفيا للبشرة
- يحتوي كريم نيفيا على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يجعل البشرة والجلد أكثر مرونة وصلابة أقل حساسية.
- كما أنه غني بنسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحد من التهابات البشرة والجلد وتخفف من حدتها وتحمي الجلد منها.
- وكذلك فإن كريم نيفيا يحتوي على الفلافونويدات التي تحمي البشرة من الأضرار التي تتعرّض إليها يوميًا من عوامل البيئة المحيطة.
- ويعمل كريم نيفيا عند استخدامه على البشرة على تحفيزها لإفراز هرمون الزهم الذي يعمل على تقليل ظهور حبوب الشباب ويحمي من الأشعة الضارة ويقلل من خطورة أشعة الشمس على البشرة.
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