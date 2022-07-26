قناع النشا لتبييض البشرة: وشد البشرة وتصغير المسامات نتيجة ستبهرك2022

نقدم لكم قناع النشا لتبييض البشرة ، حيث يعد معجزة من عند الله في تبيض البشرة, حيث يعاني جميع النساء من مشاكل البشرة واسمرارها, وحيث يعتبر خليط رهيب وفعال جدا من أول استخدام فوري دون تعب ولا تكلفة، حيث تبحث كل فتاه علي بشرة خالية من التصبغات والبقع الداكنة وخالية من اي مشاكل لأنها تعد مصدر جمالهم وأناقتهم، ويمكن عمل اكثر من خليط لتبييض البشرة والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله، مثل خليط النشا والليمون وغيرهم كثيرا، والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة قناع النشا لتبييض البشرة من سواد السنين وشد التجاعيد وتصغير المسامات من أول استخدام فوري وتحدي2022.

مكونات عمل قناع النشا لتبييض البشرة وشد البشرة بشكل مبهر للغاية 2022

سوف نتعرف الآن علي بعد المكونات التي سوف نستخدمها في تحضير الخليط بكل سهولة دون أي مشاكل بفضل الله وهي كالاتي:-

ملعقتين من النشا.

ثلاث زيت الورد.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من كريم فري أند لفلي.

ماء ورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم الآن طريقة بسيطة جدا لتحضير الخليط بكل سهوله دون اي تعب أو تكلفة بطريقة بسيطة جدا وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله النشا والحليب وكريم فري اند لفلي ونقلب المكونات الجافه جدا حتي تتجانس. ثم نضيف ماء الورد وزيت الورد بتدريج حتي يصبح لدينا خليط متجانس للغاية من جميع المكونات بشكل متناسق. ثم نضيف عصير الليمون وزيت اللوز ونستمر في التقليب حتي يصبح خليط كريمي متجانس بكل سهولة وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن اسهل وابسط طريقة لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة دون اي مواد ضارة بالبشرة وهي كالاتي:-