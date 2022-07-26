من النصائح المشهورة في أي إنترفيو ومع أي بداية شغل جديد هي “كوني نفسك”، الكل هيحبك”.. ولكن في حين إن ده ممكن يكون واضح لكن الرغبة في إنك تكوني محبوبة ممكن إنها تقلل تركيزك في حاجات ثانية، زي إنك تكسبي احترام الناس وإنك تقدمي مساهمات ودعم ليهم.

من خلال أبحاث عملتها “سيك” بتقول أن أكثر من نص الأشخاص بنسبة ٥٢٪ اتقال لهم أنهم لطاف جداً في الشغل، وبيعتقد ٥٠٪ منهم إن تم تجاهل ترقيتهم لكونهم لطاف جداً، في ناس كثير مننا حوالي ٤٧٪ بيعرضوا مساعدة على الزملاء حتى وإحنا معندناش وقت، و٤٦٪ ما بيحاسبوش الزملاء لو مقدموش مساعدة، وبيتحمل ٤٦٪ المسؤولية أخطاء الأخرين و-كل ده عشان نكون لطاف- الخبراء بيقولوا إن السعي عشان نكون محبوبين ممكن يأثر بالسلب على حياتنا المهنية ويقلل من نظرة الناس لينا ونظرتنا لنفسنا.

فإزاي نعرف إذا كنا لطاف جداً في الشغل وإن ده بيعيقنا؟ ولو كان كده، فممكن نعمل إيه يصلح الوضع؟ في المقال ده هنقولك ليه كونك لطيفة جداً ده ممكن يسبب لك مشاكل في الشغل؟.. اعرفي الأسباب

ليه كونك لطيفة جداً ده ممكن يسبب لك مشاكل في الشغل؟.. اعرفي الأسباب

قد إيه هو لطيف جداً؟

بتشرح عالمة النفس -سابينا ريد- أن أول حاجة لازم نراعيها هو إيه اللطيف بالنسبة لك وبيخليكي تحسي بإيه؟ بعض الناس بتفسر الحاجات البسيطة على إنها مملة أو تافهة، أو إن الشخص ضعيف لكن الناس اللي بتحس بالتوافق مع لطفهم بيشوفوا إنه انعكاس للطف والرحمة.

وبتقول: “فكري لو كانت سمة اللطف بالنسبة لك بتسبب الاستياء ولا بتمثل فخر وأصالة” وبتقول جين جاكسون، المدربة المهنية ومؤلفة كتاب Navigating Career Crossroads، لو كنت مقبولة ومبتحسيش بأنك مفروضة عليهم، فمفيش مشكلة. ولكن إذا حسيتي في أي مرحلة أنه بيتم استغلالك، فوقتها يبقى في فرصة لكونك لطيفة جدا، زي: “لما بتخافي إنك تتكلمي في اجتماع أو إنك مش حابه تتعارضي مع الرأي العام، أو إنك تاخدي شغل وأنت معندكيش وقت له”، وانك “لما تسمحي للناس أنهم يحطوا رغباتهم واحتياجاتهم قدام رغباتك واحتياجاتك” وبتقول أن الإعجاب مبدلكيش احترام تلقائي، وده هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمديرين وبتنصح إنك: “محتاجة تمشي على خط رفيع بين أن تكوني ودودة ومقبولة وإنك تكوني شخص قادرعلى التواصل وتولي المسؤولية واتخاذ القرارات.”

بتقول ريد إنه على الرغم من أن الرغبة في أن نكون محبوبين ترتبط بالحاجة البشرية، إلا أنها ممكن تخلينا نغفل عن دورنا أو خبرتنا في مكان العمل، بتقول كمان: “إن مفيش وصف وظيفي لحد يقول” كن لطيفا “. “لقد ضلنا طريقنا إذا أصبح المحبوبون سائقنا الأساسي.”

إزاي ممكن تتأثري بالسلب من نظرة الناس إنك لطيفة جدا؟

إذا كنتي لطيفة جدا، لدرجة أنك بتسمحي دايماً للناس إنهم يحطوا احتياجاتهم أولا وبتلاقي صعوبة في أنك تكوني حازمة في الشغل فممكن تلاقي المشاكل الجاية دي بتواجهك:

-الناس ممكن تستغلك

-بينتهي بيكي الأمر إنك تشيلي شغل وتشاركي في مشاريع ملهاش صلة

-الزملاء والمديرون بينسبوا الفضل في شغلك لنفسهم

-بتلاقي صعوبة في انك تأخذي قرارات وسط الجدالات الصعبة

-ممكن يتم التغاضي عن ترقيتك عشان مش قادرة تروجي عن نفسك وشغلك

-بتكوني غير قادرة على تولي المسؤولية كقائد

-ما بتقدريش تديري الأشخاص بكفاءة وما بتقدميش ملاحظات بناءة ولا بتحاسبي الأشخاص لما بيقصروا

-الناس هتشوفك كشخص مبيتكلمش ولابيواجه الوضع الراهن، وده هيعزز عدم الاحترام

-هتتشافي إنك مبتقدميش أفضل ما عندك لشركتك.

بيقول ريد إن كونك مقبولة جدا ممكن أن يكون “دوامة هبوط” في نهاية المطاف.

“يستجيب الناس لنا وفقا لذلك.” ممجن ميجوش كثير لينا أو يشككوا في صوتنا وهيروح احترامهم لينا و هنفقد الخبرة والثقة.”

إزاي تعززي ثقتك بنفسك وتغيري المفاهيم حواليكي؟

في طرق مختلفة عشان تحسني قدرتك على المواجهة والثقة، وعشان تغيري نظرتهم ليكي في الشغل:– دوري على نموذج تقتدي بيه: الأبحاث بتقول إننا لما بنفكر في شخص بنحترمه في مكان الشغل وبنحط في الاعتبار صفاته. “وفي بعض الأحيان لما بنسلط الضوء على شخص ثاني بيكون عندنا شفافية أكثر لما بنحدد الصقات اللي تهمنا وبنشتغل بعد كده على تعزيزها وتقويتها فينا.

– اتعلمي إزاي تكوني حازمة: إنك تحطي حدود للتعامل والعلاقات وإزاي تقول لأ بالطريقة الصح، جاكسون بيقول “لو شخص طلب منك حاجة أو شغل كثير جدا، ممكن تجاوبيه بإنك حابه تساعديه ولكن عندك أولويات ثانية دلوقتي، وقتها الناس هتعرف إنك مش خايفة تواجهي وقت الضرورة.

– حطي في اعتبارك الأوقات اللي كنتي فيها في أفضل حالاتك: فكري في وقت نجاحك في الشغل، ريد بيقول “إن ده ممكن يحصل لما تكوني واثقة من نفسك ولما يكون ليكي تأثير في شغلك”



– قدري مهاراتك واتعلمي إزاي تروجي لنفسك: عشان المؤسسة أو مكان شغلك تفهم القيمة اللي بتضفيها ليهم، وجاكسون بيقترح إننا نعمل “كتاب تفاخر” لنفسنا، وهو بساطة إننا نكتب كل أسبوع حاجة عملناها في الشغل وعملت فرق أو إنجاز، زي إنك لاحظتي إهدار لإجراء معين، أو إنك وفرتي وقت أو فلوس أو بسطتي عملية ما في الشغل.

-أنت مش مضطرة تظهري حاجة لأي حد: ده ممكن يعزز ثقتك بنفسك وكمان هيديكي نقط مفيدة تشاركيها بعد كده في أي مرة هتحتاجي فيها إنك تروجي لنفسك في شغل أو مشروع ما، يعني تدافعي عن نفسك وعن حقوقك زي إنك تطلبي إنك تروحي مؤتمر أو تعملي دورة أو إنك تتكلمي في اجتماع ما، كل دي حاجات هتعزز حياتك المهنية وهتنمي قدرتك على تسويق نفسك في الشغل.

– واجهي مخاوفك: بالنسبة للناس اللي بتعتقد إنهم مقبولين جدا لكنهم بيحسوا بالاستياء عشان مبيقدروش يتكلموا، جاكسون بيقترح إنهم يحللوا اللي بيخافوا منه وبيقول “إن ممكن الموضوع يكون مشكلة ثقة بالنفس، أو خوف من المواجهة أو الصراع”. وبعد كده بيجي سؤال متعلق بالتفكير في أسوأ حاجة ممكن تحصل.

لكن جاكسون بتقول إن مجرد ما نفهم المشكلة بشكل أفضل ونعرف إيه هي نقاط قوتنا وإيه الحاجات اللي ممكن تواجهنا، وقتها هنحس بالثقة وهنعرف إيه اللي ممكن نساهم فيه ونقدمه.

بتقول: إن لو كنا صادقين مع نفسنا، فمفيش داعي للخوف. وإن “لو مجرد أن شخصًا ما بيختلف معاكي، ده ميعنيش إنك غلطانة، ولا إنك مش شخص لطيف”.. “لو عارفة إيه هي قيمتك وبتتكلمي على الأساس ده وعلى اللي بتحسي إنه مهم وبيدفعك، وقتها مش هتغلطي.”