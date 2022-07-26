اخفي كرشك في 7 أيام .. القهوة والليمون المشروب المعجزة للتخلص من الوزن الزائد والبطن البارزه

تعرفي على كيفية تحضير مشروب القهوة والليمون لتخسيس الوزن، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص تبحث عن طرق سريعة وفعالة حتى يحصلوا على وزن مثالي وقوام رشيق، وتحتوي القهوة على الكثير من المقومات التي تعمل على نسف الدهون الزائدة في منطقة الكرش والأرداف، ولكن من الأمور التي يجب الاهتمام بها هي ممارسة التمارين الرياضة لأن الحمية الغذائية أو مشروبات التخسيس وحدها لا تكفي بالإضافة إلى أهمية عمل الرياضة في حياتنا اليومية.

فوائد مشروب القهوة والليمون لتخسيس الوزن

تتمثل فوائد مشروب القهوة والليمون لتخسيس الوزن الزائد في كل مما يلي:-

تعتبر القهوة من أقوى المكونات الطبيعية التي تعمل ضبط حركة الأمعاء وتحسين عملها وتحد من مشاكل المعدة وعمليات الإدخال والإخراج ومدر قوي للبول.

يساهم هذا المشروب على إفراز الجسم للعصارة الصفراء التي تعمل على هضم الدهون بسهولة وتمنع تراكمها داخل الجسم وتحمي الكلى من تكون الحصوات بداخلها.

الليمون من الأشياء التي تعمل على تقوية مناعة الجسم لما يحتويه من نسبة كبيرة جدًا من الفيتامينات وخاصة فيتامين سي كما أنه غني بمضادات أكسدة قوية.

ومشروب القهوة مع الليمون مفيد جدًا لصحة الجلد والبشرة ويشد البشرة بشكل طبيعي لما يحتويه ن مضادات أكسدة وكولاجين طبيعي.

كما أنه يعمل على تحسين عمل الدماغ ويضبط الحالة المزاجية ويقلل مشاعر القلق والتوتر ويحد من الاكتئاب كما أنه ينشط الدم ويقوي الذاكرة.

القهوة غنية بالأحماض المفيدة مثل حمض الكلوجينيك كما أنه غنية بنسبة كبيرة من مادة الكافيين التي تقي الجسم من خطر الإصابة بالأورام السرطانية الخبيثة.

تحمي من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة أو شيخوخة الدماغ والإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف أو حتى مرض الشلل الرعاش “الذي يُعرف باسم باركنسون”.

الأوقات المناسبة لتناول القهوة بالليمون للتخسيس

هذا المشروب من الأفضل تناوله في أوقات معينة من اليوم ومن أفضل الأوقات التي يمكنك تناول مشروب القهوة بالليمون فيها هي ما يلي:-