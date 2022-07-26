خلى شعرك زى الحرير…كيراتين طبيعي مفعوله جبار ومكونه بسيط فقط في ليلة واحدة

الشعر الناعم الأملس حلم كل فتاة، لذا تنفق الفتيات الكثير من الأموال على فرد الشعر المجعد وجعله ناعم واملس، في الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من المنتجات التي تعمل على فرد الشعر المجعد وجعله حرير في ساعات معدودة، ولكن مع مرور الوقت وانتهاء مدة هذه المنتجات في الشعر، يعود الشعر أسوء من الأول، لأن هذه المنتجات تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية الضارة بصحة الشعر، لذا نوفر لكم اليوم العديد من الوصفات الطبيعية تعمل مفعول الكيراتين، ولكن آمنة على الشعر بصورة كبيرة، وسوف نتعرف على مكونات وطرق تحضير تلك الوصفات فتابعونا.

وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد وجعله كالحرير في ليلة واحدة

الأهم من فرد الشعر هو الحفاظ على مظهر الشعر صحي ولامع، وهذا دور الوصفات الطبيعية تمنح الشعر النعومة واللمعان، وتحافظ عليه ضد التقلبات الجوية الضارة، وتغذي الشعر أيضا وتمده بالعناصر الغذائية الهامة والضرورية لكي ينمو بصورة طبيعية، وسوف نتعرف على بعض الوصفات الفعالة لفرد الشعر وجعله أكثر نعومة.

وصفة حليب جوز الهند

أثبتت الدراسات أن حليب جوز الهند يعمل على فرد الشعر المجعد، بالإضافة إلى منح الشعر النعومة والترطيب اللازم لكي يظهر بمظهر جيد، ولتحضير وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر يجب تحضير تلك المكونات:

كوب من حليب جوز الهند.

عصير ليمون.

يتم خلط حليب جوز الهند مع عصير الليمون في وعاء زجاجي.

يترك الخليط بالثلاجة لكي يتكون طبقة من دهن اللبن.

يتم إزالة تلك الطبقة ويدلك الشعر وفروة الرأس بها جيدا.

يترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن عشرون دقيقة.

يمكن تغطية الشعر بكيس بلاستيك، أو منشفة حمام ساخنة لمدة نصف ساعة.

يتم تنشيط الشعر لكي يتغلغل الخليط داخل خصلات الشعر.

يتم تكرار هذه الوصفة للحصول على شعر ناعم وأملس.

وصفة البيض وزيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون على طراوة الشعر وفرده، وفك التجاعيد الموجودة به، أما البيض يمنحه اللمعان والقوة، لذا عند استخدام البيض مع زيت الزيتون سوف نحصل على نتيجة هائلة، وذلك عند إتباع تلك الخطوات: