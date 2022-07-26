هيبقى ابيض قشطة.. طريقة جهنمية لتنظيف الديك الرومي من الزفارة والريش بسرعه الصاروخ

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طريقة جهنمية لتنظيف الديك الرومي نجد أن التساؤل بشأن تنظيف الديك الرومي من الزفارة كبير جدًا على مواقع الإنترنت والطبخ، ولأن الديك الرومي من الأكلات المميزة التي لا نقوم بعملها باستمرار ولكن تكون خيار مناسب ومثالي على سفرة العزومات والمناسبات لاستقبال الضيوف وترحيبًا بهم، فالديك الرومي سعره مرتفع بعض الشيء في الأسواق ولكن ديك رومي واحد يمكن أن يكفي بالغرض لأن حجمه كبير ومناسب، ولأنه يكون واحد فقط على السفرة يجب أن تهتمي بأن تقديمه بأفضل طريقة بعد التنظيف والتخلص من رائحة الزفارة.
كيفية تنظيف الديك الرومي من الزفارة في المنزل
من أجل تنظيف أي طيور وخاصة الطيور الكبيرة يجب أن نهتم بنقطتين هامتين وهما إزالة الريش بطريقة جيدة وأكيدة والنقطة الثانية هي التخلص تمامًا من الروائح الكريهة والزفارة حيث:-
- يجب غسل الديك الرومي جيدًا تحت الماء الجاري ثم قومي بوضعه في قدر يحتوي على ماء واتركيه حتى يصلا إلى درجة الغليان.
- بعدها يكون الديك جاهزًا لنتف الريش إذ أنه يكون الريش هشًا جدًا في هذه الحالة ثم قومي بتنظيفه تمامًا حتى يصبح جلده ناعمًا.
- تأتي بعد ذلك مرحلة التخلص من الرائحة الزفرة والكريهة والتي تتم من خلال نقع الديك الرومي المنتوف ريشه في وعاء يحتوي على خليط ملح الليمون والخل.
- اتركيه منقوعًا في الخليط لمدة ربع ساعة حتى تزول الرائحة تمامًا ويتم التخلص نهائيًا من الميكروبات والزفارة وبعدها يكون جاهزًا للتحضير.
فوائد تناول الديك الرومي
يمثل الديك الرومي فائدة عظيمة جدًا حيث أن لحمه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة ومن أهم فوائده ما يلي:-
- يحتوي لحم الديك الرومي على الأحماض الدهنية المفيدة مثل حمض الأوميجا ثري الذي يعمل بمثابة مضاد أكسدة قوي.
- كما أنه يحتوي على عنصر الكولين والتربتوفان ويمد الجسم بعنصر الزنك الذي يقوي العضلات ويضبط مستوى الأنسولين في الدم ويعزز نسبة السيترونين.
- عند شوي الديك الرومي يعطي الجسم الكثير من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم ويعمل بمثابة مضاد للالتهابات التي قد تصيب الجسم والجلد.
- يقي الجسم من خطر الإصابة بالأورام السرطانية والأمراض الخطيرة مثل سرطان الجلد والرئة والقولون والمستقيم.
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