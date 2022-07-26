سر بطاطس ماكدونالدز.. ملعقة جبارة ضعيها على البطاطس المحمرة هتبقى مقرمشة وخطيرة بدون ماتشرب نقطة زيت نهائيا

سر بطاطس ماكدونالدز.. ملعقة جبارة ضعيها على البطاطس ، البطاطس المقلية مع قرمشة خطيرة من المأكولات التي يطلبها الجميع فى المطاعم وبجانب كافة الوجبات، ويرجع سبب زيادة نسبة الإقبال عليها من قبل الأشخاص سواء كبار او صغار أنها تتميز بطعمها الحلو المقرمش مع العلم أن يمكن وضعها بجوار جميع الوجبات السريعة مثل البرجر والكريب، إتجهت جميع النساء بتحضير البطاطس فى البيت بدلًا من شرائها لضمان نظافتها وأيضًا لتوفير الكثير من الأموال التي يتم دفعها في المطاعم، تعتبر من الأطعمة المليئة بالفوائد العديدة حيث تحتوي على الألياف والنشاويات والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وتعمل على نقص الكوليسترول بالجسم لصحة القلب، ونطرح عليكم العديد من الوصفات المفيدة للاطفال وللكبار والشهية جدًا.

سر بطاطس ماكدونالدز.. ملعقة جبارة ضعيها على البطاطس

تقشير البطاطس مع تنظيفها من النشا بالماء.

ثم تجزأ إلى أصابع ويتم نقعها في ماء وخل.

تترك ربع ساعة ثم نقوم بتحمير البطاطس.

عمل البطاطس المقرمشه بالبهارات

نقوم بسلق البطاطس وبعد نضجها وإخراجها من الماء نضيف التوابل إليها.

ننتظر 30 دقيقة لتتشرب النكهة من التوابل، ثم نقليها في زيت غزير.

يجب التأكد من ان الزيت جاهز ومقدوح جيدًا.

اعتني بتقليب البطاطس حتى حصولها على الشكل المطلوب .

طريقة عمل البطاطس بالبهارات والشطة

المقادير:

بطاطس مقطعة أصابع.

ماء و ملح للسلق.

ثوم بودرة و بصل بودرة.

معلقة كبيرة كركم.

شطة حسب الذوق.

٢معلقه كبيرة دقيق.

معلقه كبيرة نشا.

خطوات التحضير:

نخلط البهارات كلها مع بعض حتى تصبح مثل سائل البشاميل، اسلقى البطاطس وصفيها جيدا من المياة ثم امزجيها بالبهارات حتى تتوزع المكونات مع البطاطس بشكل معتدل، وفى زيت كثير ومقدوح ابدأي بالقلي، حتى النضج.

طريقة عمل البطاطس بالحليب

تجهيز البطاطس وتقشيرها ثم البدأ بتقطيعها حسب للرغبة. ضعيها فى ماء بالخل والماء لبعض الوقت. دعيها على النار حتى تصبح ناضجة ولكن ليست لينة جدًا. اخرجيها من الماء ووزعيها على صينية حتى تجف. اغمسيها فى البيض ثم الدقيق ثم الحليب. اقليها البطاطس في زيت ساخن.

طريقة عمل البطاطس بالبيض والفجيتار

المقادير:

ملعقتين من الدقيق

ملعقتين من الفيجيتار

ملح وفلفل وكمون

ونحضر بيض على حسب كمية البطاطس

طريقة التحضير: