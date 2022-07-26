هتنور زى اللؤلؤ.. انسي اصفرار وجير الاسنان بهذه الخلطة السحرية في دقائق هتحصلي على اسنان ناصعة البياض

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انسي اصفرار وجير الاسنان بهذه الخلطة السحرية من أكثر المواضيع بحثًا على مؤشر البحث “جوجل” العالمي والتي قمنا بالبحث عنها أيضًا هي طرق التخلص من اصفرار الأسنان، حيث أن تنظيف الأسنان اليومي بالفرشاة والمعجون العادي لا يعطينا البياض الذي نحلم به في أسناننا، والأسنان مع مرور الوقت تصاب بالاصفرار وفقًا للعوامل الخارجية والتقدم في العمر وضعف الجسم وهناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ذلك، وسنقوم بتقديم بعض الحلول الطبيعية التي تحد من مشكلة اصفرار الأسنان. طرق التخلص من اصفرار الأسنان وتسوّسها يمكنكم الحصول على أسنان ناصعة البياض باتباع خطوات استخدام صودا الخبز لتبييض الأسنان التالية:- قومي بخلط ملعقة واحدة صغيرة من صودا الخبز مع كمية بسيطة من معجون الأسنان الخاص بك على فرشاة الأسنان.

قومي بغسل أسنانك وتفريشها بالفرشاة بالطريقة العادية لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم قومي بغسل أسنانك بالماء البارد.

يمكنك تكرار هذه الخلطة مرة واحدة من كل أسبوع لأن الإفراط في استخدام صودا الخبز على الأسنان قد يؤدي إلى تآكل طبقة المينا.

ويمكنك أيضًا عمل غسول للأسنان من صودا الخبز بوضع ملعقة واحدة كبيرة منه مع ماء بارد ونصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين ويمكنك استخدامه ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد. ما هي أبرز أسباب اصفرار الأسنان؟ قد يكون أحد الأسباب التي تجعل أسنانك صفراء هي العامل الوراثي.

حيث أن هناك بعض الجينات التي يتم ولادتنا بها تؤثر في لون الأسنان وتزيد من اصفرارها.

كما أنه من الممكن أن تكون طبقة المينا رقيقة أرق من طبقة الأسنان الخارجية.

فتجعل لون الأسنان أصفر ويظهر ذلك بشكل كبير وهناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ترقق المينا.

تناول المشروبات مثل القهوة والمشروبات الغازية باستمرار تؤثر بشكل كبير في اصفرار الأسنان فمن الأفضل غسل الأسنان مباشرة بعد تناولها.

ومن أكبر وأهم وأخطر العوامل التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان هي التدخين.

حيث أن التدخين يؤثر بشكل الأشكال السلبية على لون الأسنان.

ومن أكثر الأمور شيوعًا هي عدم الاهتمام بنظافة الأسنان حيث أنه من الضروري واللازم.

أن نقوم بغسل أسناننا باستمرار ثلاث مرات يوميًا. عمر شويل - جدة هتنور زى اللؤلؤ.. انسي اصفرار وجير الاسنان بهذه الخلطة السحرية في دقائق هتحصلي على اسنان ناصعة البياض - ثقفني

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