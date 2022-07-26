نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة العرايس.. القهوة المعجزة للتخلص من سواد 20 سنه بالجسم وتقشير الجلد الميت وازالة التصبغات والبقع في المقال التالي
تعد طريقة تحضير كريم القهوة لتقشير البشرة والجلد الميت من الجسم والوجه هي واحدة من أكثر الوصفات بحثًا وطلبًا على مواقع الإنترنت، فالقهوة لا يقتصر استخدامها في تحضيرها وتناولها خلال اليوم، وإنما تحتوي على الكثير من الفوائد التي تجعلنا نستخدمها في تحضير العديد من وصفات الشعر والبشرة، حيث أن القهوة تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر المغذية للبشرة وتعالج الكثير من مشاكلها وللتعرف على كل ذلك يمكنك متابعة سطور مقالنا التالية.
طريقة تحضير كريم القهوة لتقشير البشرة
المكونات اللازمة لتحضير الوصفة:-
- ملعقة واحدة كبيرة من بن القهوة المطحونة.
- ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض وزيت الزيتون.
- نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من ماء الورد.
- ربع ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
خطوات تحضير كريم القهوة للتقشير:-
- قومي بإحضار قدر معدني مناسب وضعي بداخله كل المكونات وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا بشكل كامل.
- بعد ذلك قومي بوضعه داخل حمام مائي حتى تذوب المكونات بداخل بعضها بشكل جيد ويصعب فصلها مرة أخرى.
- يجب شطف بشرتك جيدًا قبل وضع الكريم عليها ثم قومي بتطبيقه عليها ودلكي لعدة دقائق حتى يتخلل مسام البشرة.
- اتركي الكريم على بشرتك لمدة نصف ساعة تقريبًا وبعد أن يجف قومي بفركه بلطف من على البشرة واشطفيها جيدًا بماء بارد وغسول مناسب ويمكنك استخدامه مرة واحدة أسبوعيًا.
ماسك القهوة لتفتيح البشرة
- لتفتيح البشرة وتقشيرها وإزالة الخلايا الميتة.
- امزجي ملعقة من القهوة مع ملعقة كبيرة ونصف من الحليب الخام.
- قومي بغسل الوجة وتنظيفة ثم ضعي هذا الخليط على بشرتك ورقبتك.
- واتركي هذا الخليط لمدة من 10 الى 15 دقيقة.
- ثم قومي بغسل وجهك بالغسول المناسب لبشرتك ثم قومي بشطف بشرتك بالماء البارد.
- بتكرار هذه الوصفة كل أسبوع تحصلي على بشرة أكثر بياضًا واشراقًا ونضارة.
أفضل النصائح قبل عملية تقشير البشرة
هناك بعض النصائح التي عليك اتباعها عن عملية التقشير وقبلها
- من الأفضل أن تقومي بعملية التقشير في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم لأنه في الليل يقوم الجلد بتقشير وتجديد نفسه بدون تدّخل.
- كما أنه من الأفضل استخدام المقشرات مرة أو مرتين على الأكثر خلال الأسبوع الواحد حتى لا تؤثر بشكل سلبي على جلدك.
- يجب الابتعاد عن المقشرات التي حبيباتها خشنة لأنها لا تفيد البشرة بنفس القدر التي تضرها به وتعمل على هتك خلايا البشرة وتمزيقها.
- بعد استخدام المقشر يجب غسل بشرتك بماء فاتر أو بارد أو يمكنك تمرير قطعة ثلج عليه لغلق مسام البشرة.
- يمكنك استخدام غسول الوجه وخلطه مع مقشر البشرة الخاص بك واستخدامه.
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